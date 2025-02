¿Vas a ir? Alistan fiesta musical con Cardi B, Travis Scott y Post Malone previa al Super Bowl

Aunque la actuación de Kendrick Lamar es la oferta principal del Super Bowl de este año el evento siempre está rodeado de mayor oferta de entretenimiento y este año no será la excepción.

En La ciudad de New Orleans la semana del 3 al 9 de febrero, miles de personas que viajan para el partido y los residentes de New Orleans podrán ver a su artista favorito como Diplo, Travis Scott, Ludacris, John Summit y DJ Diesel.

EA Sports anunció la fiesta Madden Bowl 2025 que contará con la participación de los cantantes Chris Stapleton, Shaboozey, Tucker Wetmore y Jelly Roll, mientras que Travis Scott forma parte del line-up The One Party by Uber que su edición del año pasado se convirtió en tendencia.