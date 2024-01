¿Vergaaaara? Sorprende Sofía como jefa del narco en la serie Griselda, de Netflix, con Karol G

En el mundo del entretenimiento, la carrera de Sofía Vergara ha estado marcada por su inolvidable interpretación de Gloria Pritchett en la exitosa serie ‘Modern Family’, transmitida en Disney+ durante 11 temporadas. Sin embargo, la actriz colombiana ha decidido tomar un giro dramático al embarcarse en el papel de Griselda Blanco, la temida “Viuda Negra” del narcotráfico colombiano, en la nueva serie de Netflix titulada ‘Griselda’.

La serie, anunciada por Netflix en 2021 y programada para estrenarse el 25 de enero, presenta a Sofía Vergara en un papel radicalmente diferente. Griselda Blanco, apodada la “Viuda Negra”, fue una figura destacada en el mundo del narcotráfico en Miami durante los años 70 y 80, donde estableció uno de los cárteles de drogas más rentables de la historia.

En una entrevista con ‘Digital Spy’, Sofía Vergara compartió la complejidad y la diversión que experimentó al dar vida a este personaje tan desafiante.

“Nunca había hecho un trabajo tan complicado y tan diferente como el mío. Así que fue mucho trabajo, mucho pensar, mucha ayuda del director Andrés Baiz, mucha ayuda de peluquería y maquillaje”, comentó la actriz.

La transformación de Sofía para encarnar a Griselda Blanco implicó superar numerosos desafíos estéticos y emocionales.

“Hicimos muchas pruebas para encontrarla. Desde el principio sabíamos que no queríamos que fuera exactamente igual que Griselda Blanco porque no teníamos tiempo. Estábamos haciendo un programa de televisión, no teníamos ocho horas para maquillarnos todos los días”, explicó.