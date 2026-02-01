VIDEO: ‘El Diablo Viste a la Moda 2’ vuelve con más poder

El mundo de la moda y el cine vuelve a alinearse con fuerza tras el estreno del segundo tráiler de El Diablo viste de Prada 2, una de las películas más esperadas del año. A veinte años del estreno original, la historia que convirtió a Miranda Priestly en un símbolo cultural regresa a la pantalla grande con su elenco original y una premisa que dialoga directamente con los cambios de la industria editorial, el poder y la imagen en la era digital. TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuándo se estrena? Tenemos el primer avance de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’ El nuevo avance, lanzado por 20th Century Studios y Disney, confirma el regreso de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, retomando personajes que definieron una generación y marcaron un antes y un después en la representación del mundo de la moda en el cine. El estreno está programado para el 1 de mayo de 2026, una fecha simbólica que coincide exactamente con las dos décadas del debut de la primera película.

La cinta original, basada en la novela homónima de Lauren Weisberger, fue concebida como una sátira afilada sobre el poder, la ambición y los sacrificios profesionales dentro de una revista de moda ficticia. Con el tiempo, trascendió su premisa inicial para convertirse en un fenómeno cultural: frases memorables, estilismos icónicos y personajes que siguen siendo referencia obligada en conversaciones sobre trabajo, liderazgo y estilo. En esta segunda entrega, nuevamente dirigida por David Frankel, la historia se desplaza hacia un nuevo conflicto: la lucha de Miranda Priestly por mantener a flote la revista Runway en un entorno donde los medios impresos pierden relevancia frente a lo digital. El enfrentamiento central ocurre con Emily Charlton, su exasistente, ahora convertida en una poderosa ejecutiva dentro del mundo del lujo, con el control de los ingresos publicitarios que podrían definir el futuro de la revista.

Más allá de la trama, El Diablo viste de Prada 2 ha despertado una enorme expectativa por su propuesta estética. La moda vuelve a ser un lenguaje narrativo: una herramienta de poder, una declaración de identidad y un reflejo del paso del tiempo. Lejos de replicar tendencias efímeras, el vestuario apuesta por la atemporalidad, adaptando los códigos clásicos de cada personaje a una nueva etapa vital y profesional.