¿Cuándo se estrena? Tenemos el primer avance de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’

/ 12 noviembre 2025
    ¿Cuándo se estrena? Tenemos el primer avance de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’
    Regalo. La cinta se estrenará primero en cines mexicanos el próximo 30 de abril del 2026, y un día después en Estados Unidos. FOTO: ESPECIAL

La secuela reúne nuevamente a las ganadoras del Oscar Meryl Streep y Anne Hathaway como protagonistas de esta comedia llena de moda, drama y música

Apenas unas semanas después de concluir el rodaje de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’, la producción de 20th Century Studios sorprendió al público al lanzar el primer avance oficial del filme, en el que se reencuentran, tras 19 años, los icónicos personajes de ‘Andrea Sachs’ y ‘Miranda Priestly’, interpretados por Anne Hathaway y Meryl Streep, respectivamente.

El adelanto, de apenas 55 segundos, conquistó las redes sociales y emocionó a los fanáticos, al tratarse de una de las secuelas más esperadas desde el estreno de la cinta original en 2006, dirigida por David Frankel.

En el breve video se observa a una mujer caminando por una oficina mientras todos se apresuran a ocupar sus lugares, intercalando escenas de lo que parece ser la MET Gala, sesiones de fotos y entrevistas mientras suena el tema ‘Vogue’ de Madonna.

¿CUÁNDO SE ESTRENA ‘EL DIABLO VISTE A LA MODA 2’?

Al final del avance, la mujer entra a un elevador; la cámara se eleva y revela que se trata de Miranda Priestly. Segundos después, aparece Andrea Sachs junto a ella, dando a entender la tan esperada reunión de ambas protagonistas.

Aunque los detalles de la trama aún no han sido confirmados, se ha filtrado que la historia seguiría a Miranda, quien deberá enfrentar los retos de su carrera en medio del declive de las revistas impresas, mientras Andy (ahora una poderosa figura en medios digitales) se convierte en su principal rival.

Esta secuela estará nuevamente bajo la dirección de David Frankel, con guion de Aline Brosh McKenna, guionista de la cinta original, lo que ha entusiasmado aún más a los seguidores de la saga. ‘El Diablo Viste a la Moda 2’ se estrenará en México el 30 de abril del 2026.

Entre las nuevas incorporaciones al elenco destaca Lady Gaga, quien fue vista filmando escenas en Italia para un supuesto evento de moda y música. Aunque no se ha confirmado oficialmente, se especula que la cantante y actriz interpretará una versión de sí misma en esta historia de lujo, poder y reinvención.

Temas


Cine
Espectáculos
Viral

Localizaciones


México

Personajes


Anne Hathaway

Organizaciones


FOX

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

