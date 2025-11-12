¿Cuándo se estrena? Tenemos el primer avance de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’

Apenas unas semanas después de concluir el rodaje de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’, la producción de 20th Century Studios sorprendió al público al lanzar el primer avance oficial del filme, en el que se reencuentran, tras 19 años, los icónicos personajes de ‘Andrea Sachs’ y ‘Miranda Priestly’, interpretados por Anne Hathaway y Meryl Streep, respectivamente.

El adelanto, de apenas 55 segundos, conquistó las redes sociales y emocionó a los fanáticos, al tratarse de una de las secuelas más esperadas desde el estreno de la cinta original en 2006, dirigida por David Frankel.

En el breve video se observa a una mujer caminando por una oficina mientras todos se apresuran a ocupar sus lugares, intercalando escenas de lo que parece ser la MET Gala, sesiones de fotos y entrevistas mientras suena el tema ‘Vogue’ de Madonna.