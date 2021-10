‘El séptimo amigo’, así se despidieron de ‘Gunther’ las estrellas de ‘Friends’

David Crane, quien fue co-creador de “Friends”, le dijo a la BBC que Tyler comenzó como extra en el programa, y le dieron el papel porque podía hacer funcionar la máquina de café. “Con el paso del tiempo, creo que nos dimos cuenta de que es divertido, un actor realmente bueno”, dijo Crane. “Seguimos dándole más y más, y cuando nos dimos cuenta de que había una historia sobre su amor secreto por Rachel, era solo el regalo que seguía funcionando”.

En mayo, Tyler hizo una breve aparición en el especial de reunión de “Friends” a través de Zoom. “Honestamente, fueron los 10 años más memorables de mi vida”, dijo el actor en ese momento. “No podría haber imaginado una mejor experiencia. Todos estos muchachos fueron fantásticos y fue un placer trabajar con ellos. Se sintió muy, muy especial”, señaló.

Tyler continuó actuando en los últimos años mientras se sometía a tratamiento para el cáncer. También protagonizó dos cortometrajes, “The Gesture and the Word” y “Processing”, ganadores de premios a Mejor Actor en festivales de cine. En 2021, su interpretación oral del poema “If You Knew” de Stephen Kalinich se adaptó en un video corto para crear conciencia en la Fundación contra el Cáncer de Próstata.