¡Vivan los novios! Belinda da su bendición a una pareja de Monterrey

Ante las altas temperaturas, la cantante de 32 años comenzó a sentirse mal, lo que casi la lleva a desvanecerse en el escenario.

“Me estoy sintiendo un poco mareada, y no me quiero bajar del escenario, así que hasta no desmayarme no me voy a ir, así que si me hacen un favor y cantan esta canción por mí, en lo que yo me siento y me pongo un poquito mejor, quiero que sepan que vengo de un vuelo de 15 horas, para estar aquí con ustedes porque los amo con todo mi corazón”, dijo Belinda y posteriormente comenzó a sonar el tema “Ángel”.