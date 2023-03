Vivir Quintana: 8M no es fiesta, es para conmemorar y exigir justicia

“ Esto no es una fiesta, si vamos a marchar no es para celebrar , es para conmemorar y seguir exigiendo justicia por muchas cosas históricas que se nos deben a las mujeres, entonces ahí lo que nos falta es información”, dijo en entrevista a El Universal.

“Es muy bonito porque entras en esta onda de entender de que juntas hacemos cosas más grandes en esta fuerza. Yo no digo que todas las de mi banda convergen con mis ideales, pero sí sé que todas se sienten muy seguras de trabajar aquí.

Pero Vivir no sólo se ha sumado a la causa con su trabajo, también ha intentado crear fuentes de trabajo para las mujeres que sean seguras y en las que puedan apoyarse: “Nos sentimos muy seguras cuando vamos de un lugar para el otro, viajando, tocando y creo que una de las cosas que necesitamos seguir haciendo para que haya mayor equidad es dar oportunidades y realmente que haya esta apertura de que no estamos tocando escenarios por cuotas, sino por talento”.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Ahí viene la revancha de las mujeres’, el poderoso y profético mensaje de María Félix

Sin embargo, considera que todavía necesitan abrirse más espacios en las que las mujeres sean visibles y en los que puedan demostrar su talento: “Es abrir todos estos espacios y saber que vamos a generar otros que ya existen, pero a los que están ahí decirles que hay muchas compañeras talentosas en todos lados, porque luego dicen que no contrataron mujeres porque no hay. En un programa de radio me dijeron que no hay tantas cantautoras y les digo: yo pertenezco a un grupo de WhatsApp en donde somos 200, entonces sí hay muchísimas horas de reproducción ahí”.