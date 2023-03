‘Ahí viene la revancha de las mujeres’, el poderoso y profético mensaje de María Félix

Uno de estos ha tomado relevancia previo al 8 de marzo de 2023; las palabras de Félix fueron retomadas de una entrevista que Verónica Castro le realizó en el programa La Tocada en 1996 donde advertía no solo a los hombres, también al sistema patriarcal, que llegará el momento en que las mujeres buscará la igualdad de derechos.

En la misma entrevista también se expresó contra el machismo , calificándolo como una “enfermedad moral” que necesita ser erradicada y enseñar a las futuras generaciones a no “dejarse” .

Así como que aconsejó a todas prepararse y aprender; “por eso es necesario que la mujer se eduque. Escuchen bien, no va a haber muchos programas como éste, así es que mujeres, a estudiar, a aprender, a informarse, de todo” , señaló María Félix.

“El peor de los males que nos hace ‘perdedoras’ es el machismo. El machismo es una enfermedad moral que consiste en la ceguera del hombre. ¡Es necesario cambiar! [...] el primer macho que yo conocí fue mi padre. Mi casa era una casa de machos. Mi madre me enseñó a no dejarme de ellos y ahí comenzó todo, a no dejarme de los hombres”, concluyó Félix.

El fragmento de la entrevista se ha hecho viral en redes sociales como TikTok, junto a videos de las marchas feministas.