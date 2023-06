‘Vuela’ Michelle Yeoh del multiverso a ‘Transformers’; disfrutar ser la actriz asiática del momento

Es difícil imaginar un premio de la Academia de Hollywood detrás de las actuaciones de Transformers, pero la voz (y actuación) del personaje ‘Airazor’ está detrás de la última ganadora del Oscar, Michelle Yeoh. Incluso en el Festival de Cannes recibió el Premio Women in Motion por su carrera como actriz, que también incluye la superproducción de ‘Transformers: The Rise of the Beasts’ ¿Cómo vivió el el glamour del Festival de Cannes? Siempre es bueno pasar por Cannes, por la excelente atmósfera donde todos van por el cine que tanto queremos... ¿No? Cannes es un lugar maravilloso en ese sentido. ¿El mejor recuerdo de Cannes? A lo mejor... la primera vez que estuve en Cannes con Crouching Tiger Hidden Dragon fue literalmente 23 años atrás, cuando hubo una ovación de pie en la primera secuencia de acción, cuando salgo corriendo por los techos. Y es algo muy raro para un lugar así. Nosotros pensamos que teníamos que promocionarla y nos dijeron “No lo necesitan, para nada, simplemente disfruten el momento “. Y así fue. Entre el Oscar, el premio de Cannes y la superproducción de Transformers, se siente que está literalmente en Todos Lados al Mismo Tiempo ¿Tiene tiempo para darse cuenta del gran momento que está viviendo? Honestamente, no. Ha sido un viaje muy largo. Cuando estrenamos en el festival de Southwest by Southwest recién salíamos del encierro de COVID. Había sido uno de los primeros festivales en persona. Habíamos dejado atrás el mundo donde todo era virtual por Internet. Y para quienes amamos el cine, se había perdido la experiencia de estar con gente, cuando te quedas en casa. Extrañaba la experiencia de reír o llorar al lado de otros, en una sala de cine. ¿El estilo del cine de Transformers y el Oscar de Todo En Todas Partes y Al Mismo Tiempo es la fiel demostración del cine que se disfruta más en una sala de cine o es más cómodo reemplazarlo con una plataforma de streaming? No creo que el cine pueda ser reemplazado. Hay formas diferentes de verlo. Pero al final del día necesitamos compartirlo con otras personas. El cine es una de las mejores formas en donde podemos estar de acuerdo o desacuerdo sin que nos gusten las mismas películas aunque las veamos juntos para celebrarlas o criticarlas. Es un lenguaje hermoso. Y lo mejor es que hoy hay una gran variedad de directores de cine y muchas más plataformas. Al momento de filmar una producción independiente, son muy pocas las chances de estrenar en una sala de cine y creo que ahí, nosotros cambiamos la idea. Es algo que noté en Cannes, por la tremenda cantidad de producciones independientes que hubo este año. Y es porque hay muy buenos directores de cine qué quieren trabajar para que los veamos.

¿Pero es posible filmar una superproducción millonaria como Transformers con un director que recién empieza? Cuando un director es nuevo nadie te va a dar 100 millones de dólares ni siquiera 10 para firmar una superproducción. Si te fijas, ‘Todo, en todas partes al mismo tiempo’ la hicimos por menos de 15 millones de dólares y conseguimos un viaje con efectos CGI de diferentes universos. La solución pasa por ser creativos y ahí es donde creo que conseguimos nuestro mejor trabajo. La pasión en lo que hacemos influye mucho cuando tampoco hay un ejecutivo de algún estudio de cine espiándote por encima del hombro, solo por qué te dio un presupuesto alto. Por supuesto es su responsabilidad asegurarse que hagamos las cosas bien, pero también es una lucha constante evitar la censura de la creatividad. Por supuesto, con grandes presupuestos se puede conseguir muchas más cosas pero que tampoco la gasten en trailers. ¿La mejor lección que aprendió con el éxito? Siempre luchamos por la mujer, por la igualdad, por una diversidad que todavía seguimos peleando por conseguir. Pero es algo que tiene que venir desde arriba. Y en los últimos años especialmente, podemos ver que la mujer habla mucho más por ella, bien y mal, buscando formas de mejorar. Las mujeres pasamos por muchos más temas por los que tratamos. Si una mujer no tiene familia, el reloj no se detiene y si presto demasiada atención a mi trabajo nos planteamos la duda de quedar embarazada a los 30 años con una presión que no es para nada necesaria. Y es por eso que una mujer trabaja con muchas más ganas porque tiene que elegir el trabajo desde un principio. ¿El mayor cambio que nota en el mundo del cine desde la anterior versión de Bumblebee y Transformers 7? La diversidad en el cine. Creo que empezó con Crazy Rich Asians, donde creo que encendimos la mecha de un pequeño fuego. Yo me acuerdo que en aquel entonces, en el estudio de cine decían que hacía 26 años qué no se producía una película totalmente con actores asiáticos. Y no te hablo de películas extranjeras. Hablo del cine hecho en Estados Unidos. Por supuesto, también fue un riesgo porque si Crazy Rich Asians no hubiera sido un éxito hubiéramos retrocedido en el tiempo 25 años atrás. Es muy bueno entender culturas diferentes. Y tuvimos suerte. El gran cambio que hoy noto es que en el guion ya no describen como se tiene que ver un asiático. Somos considerados como otros actores. Para mí, es el paso más grande que veo. Fíjate que hasta Marvel hoy tiene un superhéroe chino y esa es una puerta que quedó muy abierta, para todos, porque rompimos las paredes de los estereotipos.

Es cierto que la nueva versión de Transformers se caracteriza por incluir un grupo diverso de actores como el protagonista latino Anthony Ramos acompañada por la afroamericana Dominique Fishback o las raíces indígenas de la voz youtubera de Liza Koshy y el ganador del Emmy Coleman Domingo además del perfil asiático de Michelle Yeoh. Ahora, para conocer un poco mejor la historia, ‘Transformers El Despertar de las Bestias’ (the Rise of the Beasts’) vuelve con otra historia de acción con los famosos juguetes de los autos que se convierten en gigantes robots llamados ‘Autobots’, que esta vez se encuentran en un conflicto con los descendientes llamados Maximals. Es ahí, donde está el personaje Airazor que cuenta con la voz de Michelle Yeoh, al servicio del líder de Autobots, con el superpoder de convertirse en un halcón peregrino. Y en una historia donde es difícil recordar los nombres, para estar a tono con los fans de la superproducción, hay que aprender que también están los robots Predacons y Terrorcons que se unen a la batalla terrestre entre los Autobots y otro grupo de cinco miembros llamado Decepticons, comandados por Galvatron.

Ahora creo que es un buen momento para apagar mi teléfono y tomarme mi tiempo, para mí, sin tener que decidir que vestido tengo que ponerme para otra alfombra roja. Me encantaría dejar de ‘transformarme’, en todos lados, al mismo tiempo... por un tiempo”.

Para mas datos, es la continuación de ‘Bumblebee’ del 2018 (con la voz de Dylan O’Brien). Y si parece que habláramos en chino, más vale resumir todo en Transformers 7. ¿Si retrocedemos un poco en el tiempo, a la época en que transcurre Transformers 7, no es cuando en realidad tuvo el primer éxito en el cine con Crazy Rich Asians? ¿Qué hubiera pasado si borramos ese año de su vida? Hoy no estaría aquí sentada. ¿Y qué ‘transformación’ le gustaría ver en el cine? Hay mega producciones que pierden fortunas y siguen haciendo lo mismo, sin parar. Pero es la forma que piensan los estudios de cine, por pura comodidad. Los presupuestos son cada vez más grandes porque sienten que si hay más violencia o más efectos especiales va a ser mucho mejor. Pero la verdad es que están equivocados. Lo importante es tener una buena historia. Y estamos en el mejor momento porque vivimos los peores años de nuestro planeta. Tenemos la oportunidad de hacer algo diferente. Tenemos que generar cambios porque todos queremos un mundo mejor. No sólo por nosotros, sino por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Aunque no lo creas, todos tenemos una voz y todos tenemos el superpoder de usarla. sólo hay que hablar para ser escuchados. Esta generación puede viajar por el mundo como nunca antes. A nadie le gusta quedarse detrás de una frontera y hoy es mucho más fácil salir de esa pared. Por eso creo que nuestro mundo sería mucho mejor si pudiéramos comunicarnos y aprender a escuchar también.

¿Así como muchos fans de Transformers cumplieron el sueño de ver con vida los juguetes con los que ellos jugaban de niños... usted cumplió alguno de los sueños que tenía en su niñez, más allá de la actuación? Ah, las pasiones de la infancia jamás de pueden cumplir. Es como un sueño interminable. Cuando era niña, mi sueño era ser bailarina. Y es algo que en cierta forma cumplo, a mi manera, cada día que escucho música. ¿Notó algún cambio desde que ganó el Oscar en términos económicos o calidad de ofrecimientos? El mayor cambio que note es el orgullo de nuestra gente. El día que ganamos, honestamente me di cuenta lo que significa disfrutar el cine desde ese rincón del mundo, por ser reconocido y... escuchado. Se siente que las puertas hoy están abiertas y las vamos a mantener bien abiertas. Y no pienses que me voy a quedar callada tampoco. Supongo que en el pasado, había tan pocos roles para nosotros que puedo entender porque había tanta competencia, donde si alguien conseguía un trabajo significaba que yo no lo había conseguido. Pero ahora podemos cambiar esa forma de pensar, porque si yo tengo éxito significa que otros asiáticos pueden tenerlo también. Y juntos podemos tener todavía más éxito. Tenemos muchas historias por contar. ¿Van filmar la continuación del súper éxito se Everything Everywhere All At Once? No, no habrá una segunda parte. Es una de esas películas donde volveríamos a hacer lo mismo. Ya peleamos contra el peor enemigo, el que tenemos dentro. Y ya pudimos generar el mensaje que todos tenemos un superhéroe adentro. No lo podemos volver a repetir todos los días. Hay muchas otras historias para contar.