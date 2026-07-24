¿Y después de ‘El Desaire’? Universidad Carolina ya tiene planes para el futuro

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    ¿Y después de ‘El Desaire’? Universidad Carolina ya tiene planes para el futuro

Durante la función especial de está película en el FINA, las autoridades destacaron lo que esta producción significa para el cine en Coahuila

Este jueves se llevó a cabo una función especial de la película “El Desaire”, co-producción del Epic Film Institute de la Universidad Carolina y VANGUARDIA en el marco del Festival Internacional de las Artes Saltillo 449 (FINA), con la que concluye una etapa de cara su estreno en cines.

Durante el evento de gala que precedió a la proyección, platicamos con Esteban Garza Fishburn, rector de la Universidad Carolina, sobre el futuro de este tipo de proyectos y lo que implican para el cine en Coahuila.

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“Esto va a ser una plataforma [para los alumnos] para seguir creando y contando las historias que van a transformar este mundo”, dijo para este medio, “ya hay un par de guiones, uno desarrollado y uno en desarrollo, y ahora a empezar a movernos para conseguir los recursos y hacerlo realidad”.

Por su parte, Armando Castilla, CEO de VANGUARDIA, celebró esta colaboración, que va de la mano de uno de los objetivos de la empresa “contar historias” y el cine es otra forma de acercar este tipo de temas al público.

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Que esto sea un parteaguas para que otros actores y piezas quieran vincularse. Es una forma muy bonita de hacer cosas por el bien común y que otras instituciones, empresario, entidades, y que no sea una luz en la oscuridad, sino muchas luces en el estado”, señaló sobre el ejemplo que ha puesto esta producción en el estado.

Leticia Rodarte, directora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, destacó que la cinta “tiene una fotografía hermosa y un tema que nos hace reflexionar como sociedad, con actuaciones formidables. Los protagonistas vienen de la Ciudad de México, pero el talento local está increíble”.

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“[A partir de aquí] podemos crear un cine que nos haga pensar, más allá del cine de entretenimiento, que también es válido. Un cine que haga reflexionar en distintos temas, porque hay muchos por abordar”, señaló sobre el potencial de esta efervescencia.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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