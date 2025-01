Ya basta: Bad Bunny está harto de que liguen sus canciones con su ex, Kendall Jenner

Con el estreno de su sexto álbum de estudio, Debí tirar más fotos, las redes sociales se llenaron de teorías que vinculan las canciones del disco con la supuesta ruptura entre Bad Bunny y Kendall Jenner, ocurrida en septiembre pasado. Sin embargo, el artista puertorriqueño dejó en claro que sus composiciones no están inspiradas en personas específicas.

En una reciente entrevista con Time, el Conejo Malo declaró: “La gente no tiene ni put* idea”, refiriéndose a las fuentes de inspiración que ha utilizado a lo largo de su carrera. Afirmó también que sus canciones no están relacionadas con “esa persona” en particular, sugiriendo que las especulaciones no tienen fundamento.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Verdad o mentira? Estaría Justin Bieber en el Corona Capital

El significado de “Debí tirar más fotos”

Sobre el sencillo que da título al álbum, Bad Bunny explicó: “El significado de la canción puede variar en muchas cosas, como la ausencia de una persona que ya no está contigo o de un amor. Pero también puede tratarse de muchas otras cosas que ya no están”. Estas palabras reflejan una interpretación más amplia, que trasciende los aspectos personales y aborda sentimientos universales como la pérdida y la nostalgia.