Ya están vendidos 60% de los boletos para Los Tigres del Norte en Saltillo, ¿ya tienes los tuyos?

“Estuvo muy difícil, nos atacó la pandemia de nuevo, pero por los avances en la vacunación logramos llevar a cabo junto con el comité técnico este concierto, obviamente con todas las medidas de salud para evitar contagios. Como empresarios nos ha pegado mucho, pero el año pasado creamos en conjunto una empresa llamad Triple C espectáculos, en la que pretendemos traer eventos de esta magnitud a Saltillo, creemos que la ciudad lo amerita. Traer a Los Tigres del Norte hasta acá en esta gira que están haciendo por toda América nos enorgullece mucho”, compartió Francisco Mata.

Luego de 15 años de no presentarse en Saltillo, Los Tigres del Norte regresarán a la capital coahuilense el próximo 5 de marzo para deleitar a todos los asistentes con sus mejores éxitos. En rueda de prensa este jueves, los organizadores y coordinadores del concierto, Mario Mata, director de Fomento Económico y de Turismo del Ayuntamiento de Saltillo, Francisco Mata, director de 4M Producciones, Jesús César, director de GRUPO CEGO y Rafael Ruiz, gerente de JR Sombreros , hablaron ante los medios de comunicación para dar los últimos detalles sobre el show, y manifestar su emoción por tener a un grupo de gran trayectoria en la ciudad.

Conformado por Jorge, Hernán, Eduardo, Luis y Oscar, Los Tigres del Norte son uno de los grupos más reconocidos no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional de la música regional mexicana. Su fundación data de 1968, cuando el vocalista Jorge convenció a sus hermanos y su primo de formar una banda, pues buscaban ayudar económicamente a la familia y el mundo musical les gustaba.

Aunque en sus inicios el grupo no contaba con un nombre oficial establecido, la gente los conocía por Los Norteños de Chihuahua, y se dedicaban a tocar en algunos restaurantes de Sinaloa y sus alrededores. No es hasta que Jorge, el vocalista, cumple los 22 años que son contratados para tocar en San José, California, para las celebraciones del 5 de mayo. Es en este, su primer viaje a Estados Unidos, son nombrados por primera vez como Little Tigers por un oficial de inmigración, lo anterior debido a su corta edad. De ahí que adquirieran el nombre de Los Tigres del Norte.

El concierto se llevará a cabo en las instalaciones de la Feria de Saltillo el próximo 5 de marzo, iniciando a las 21:00 horas, sin embargo, la locación estará abierta desde las 19:30 horas. Debido a que el evento es familiar, se aceptará la entrada de niños mayores de tres años.