¡Ya hay finalistas en La Casa de los Famosos México!... ¿Quién fue el último eliminado?

Tras el recuento de votos y por decisión del público, Agustín Fernández se convirtió en el último eliminado del reality show. El modelo argentino que pertenecía al equipo Tierra subió por primera vez al carrusel y su puerta abrió hacia el vehículo que lo trasladaría al foro para salir.

Finalmente, Agus fue recibido entre aplausos y se encontró con Galilea Montijo, quien lo sorprendió con la visita de su padre, Marcelo “El Viejón” Fernández.

“Es una locura la que se vive ahí, quizás ustedes nos ven ahí encerrado normal. Pero lo que vives ahí se poitencia por mil”. Asimismo el modelo argentino confesó que ahora valora cosas que antes no veía y ver a Mario y Arath luchar por sus familias le movió muchos sentimientos e ideas.

Durante su conexión con la casa, Agustín Fernández se despidió del equipo Mar, que lo adoptó las últimas semanas.

“Habitantes y finalistas, les quiero agradecer y felicitarlos por estar donde están. Hicieron equipo increíble, una familia rpeciosa. Agradecerles porque me adoptaron, fueron unas semanas que no voy a olvidar, me hicieron muy feliz. A cada uno de ustedes les quiero agradecer porque me llevo un pedacito de cada uno en mi corazón, me voy cambiado de esta casa”.

Finalistas de La Casa de los Famosos México 2

Mario Bezares

Briggitte Bozzo

Arath de la Torre

Karime Pindter

Gala Montes