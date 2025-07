Fabiola Martínez, supuesta ‘amante’ del Escorpión Dorado, lanza pruebas de su relación; esposa responde

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es Manu Chao? Polémico cantante que fue vetado de México y colaborará con Santa Fe Klan

En un video que compartió en sus redes, Martínez reprodujo un audio en el que presuntamente El Escorpión Dorado le confesaba: “Cosa hermosa, preciosa, que no sale de mi cabeza. Te amo”. La comediante usó esta grabación para sustentar que su relación fue seria y no algo pasajero.

Una historia que se arrastra desde 2023

El escándalo original estalló hace dos años, cuando la filtración de fotografías de una sesión en Nueva York entre Montiel y Martínez dejó al descubierto el vínculo. En aquel entonces, el creador de contenido explicó que mantenía un matrimonio abierto con Dana Arizu, lo que había sido dialogado y permitido entre ambos.

Sin embargo, ahora Fabiola ofrece una perspectiva distinta, al mencionar que interpretó las fechas de publicación de esas imágenes como un indicio de un próximo divorcio: “Ustedes que entenderían si por ejemplo hacen una sesión de fotos en octubre y tú le preguntas ‘¿cuándo la puedo subir?’ y te dicen ‘en febrero’, pues tú vas a pensar que en febrero va a estar oficialmente divorciado, pero no”.

Audios, prendas y advertencias

Martínez no solo expuso palabras de amor, también mostró otro audio en el que Montiel supuestamente le confesó: “Por mí te escribía toda la noche, pero tengo que dormir... en cada despertar ahí estaba tu sonrisa. Te amo”. Además, aclaró que la convivencia del influencer con sus hijas se dio únicamente para cumplir el sueño de una de ellas de conocer a su streamer favorita, pero advirtió: “lo que quieras conmigo, con mis hijas no. ¿Acaso yo me he metido con tus hijos? Jamás”.

La comediante reveló que conserva cuatro prendas de ropa que Montiel le regaló y planea donarlas. Asimismo, envió un mensaje contundente: seguirá ventilando conversaciones si el youtuber vuelve a “minimizar” la relación.

Dana Arizu opta por el silencio directo, pero habla entre líneas

Por su parte, Dana Arizu, esposa de Montiel, se abstuvo de emitir declaraciones claras sobre la polémica. No obstante, subió a Instagram historias con reflexiones que muchos interpretaron como indirectas, entre ellas: “Limpia el ruido interno” y “Siempre habrá alguien que no puede ver tu valor. No dejes que seas tú”.

La respuesta del Escorpión

En medio de esta segunda oleada mediática, Alex Montiel reiteró que su historia con Martínez pertenece al pasado y fue aclarada en su momento con su esposa. “Es un tema de mi vida que ya hablé y solucioné con Dana”, declaró recientemente en su canal de YouTube.