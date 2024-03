Durante la semana, los diseñadores de Armani o Chanel están ocupadísimos con los últimos detalles de los trajes de moda. La francesa Nathalie Dubois por ejemplo, dedicó tres días enteros para que las nominadas pudieran elegir en pleno Beverly Hills, entre los lujosos vestidos de la nueva colección Fashiondrug by Anahit Ghazaryan, regalando además un gigante Gift Bag con 20 marcas diferentes como la mejor forma de aparecer en la alfombra roja de la mano de alguna de las famosas invitadas, que hoy son las mejores ‘ influencers’ del Oscar (léase Emma Stone, Annette Bening , Lily Gladstone o Carey Mulligan, sumadas a América Ferrera y Jodie Foster)

Mientras tanto, la Academia prohibirá la entrada a las periodistas y fotógrafas que no vayan con vestidos color negro o azul (por debajo de la rodilla y nada de pantalones largos), porque quieren que solo las famosas invitadas se luzcan con otros colores en la alfombra roja.

Con un récord total, la Academia recibió alrededor de 9 mil300 votos oficiales de los miembros exclusivos que ya eligieron los ganadores. Pero solamente dos personas que contabilizan los votos sabrán los resultados. Ellos serán los primeros en llegar, con los clásicos sobres, duplicados y en dos portafolios diferentes, llegando por separados, por si uno de ellos tuviera algún accidente en el camino.

Ninguno de los famosos podrá entrar a la sala del Teatro Dolby a partir de las 5pm (hora de Los Ángeles) y las puertas no se abrirán hasta el siguiente corte comercial porque las butacas vacías ya estarán ocupadas con un doble... como en el cine, para mantener la ‘fantasía’ que no falta nadie.