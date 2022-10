La joven oaxaqueña usó un filtro de maquillaje que la hizo lucir como la villana del “Escuadrón Suicida”, quien es interpretada por Margot Robbie y utilizó un audio viral para interpretar a la enemiga de Batman:

“¿Cómo dicen, que mate a todos y escape? Lo siento, las voces. Es broma, ¡eso no es lo que dijeron!”, se escucha en el corto mientras hace “lip sync”.

Pero aunque a la mayoría de sus seguidores les gustó el video, a otros no tanto.

“¿En serio es actriz?... gracioso, pero no gracioso de risa, gracioso de raro... ya la perdimos... mejor no diré nada... fue mucho kriko... esta si no me latió... buena broma... jajaja que risa... actuó más aquí que en la película de Roma”.