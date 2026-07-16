Zendaya anuncia una pausa en su carrera tras un intenso 2026

Esta semana, Zendaya volvió a aparecer en alfombras rojas, promocionando su trabajo y acaparando la atención del público, lo que confirma que 2026 ha sido un año muy activo para la exestrella de Disney. Y es que, aunque aún le queda un estreno mundial por presentar, la actriz de ‘Dune’ aseguró que se tomará un “respiro”. Si bien la prensa ha especulado sobre cuánto tiempo durará esta pausa, ella se limitó a decir que “desaparecerá un ratito”.

La actriz hizo estas declaraciones durante la alfombra roja del estreno de ‘La Odisea’, película en la que interpreta a Atenea, la diosa de la sabiduría y protectora divina de Odiseo, en la adaptación dirigida por Christopher Nolan.

“Es divertido, y estoy muy agradecida. No cambiaría nada, pero a veces solo necesitas, ya sabes, desaparecer un ratito”, dijo la estrella de ‘Euphoria’ durante una entrevista con ET.