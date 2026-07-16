Zendaya anuncia una pausa en su carrera tras un intenso 2026

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    Zendaya anuncia una pausa en su carrera tras un intenso 2026
    Planes. La actriz aseguró que, aunque disfruta el ritmo de trabajo, siente la necesidad de hacer una pausa para recargar energías. FOTO: AP

Después de encadenar estrenos en cine y televisión, la actriz aseguró que se tomará un tiempo para alejarse del ojo público y enfocarse en sí misma

Esta semana, Zendaya volvió a aparecer en alfombras rojas, promocionando su trabajo y acaparando la atención del público, lo que confirma que 2026 ha sido un año muy activo para la exestrella de Disney. Y es que, aunque aún le queda un estreno mundial por presentar, la actriz de ‘Dune’ aseguró que se tomará un “respiro”. Si bien la prensa ha especulado sobre cuánto tiempo durará esta pausa, ella se limitó a decir que “desaparecerá un ratito”.

La actriz hizo estas declaraciones durante la alfombra roja del estreno de ‘La Odisea’, película en la que interpreta a Atenea, la diosa de la sabiduría y protectora divina de Odiseo, en la adaptación dirigida por Christopher Nolan.

“Es divertido, y estoy muy agradecida. No cambiaría nada, pero a veces solo necesitas, ya sabes, desaparecer un ratito”, dijo la estrella de ‘Euphoria’ durante una entrevista con ET.

¿QUÉ PASÓ CON ZENDAYA?

Desde hace unas semanas, la prensa ha insistido en conocer más detalles sobre su enlace matrimonial, luego de que su esposo, Tom Holland, confirmara entre declaraciones que la boda ya se realizó y que ambos viven como un matrimonio.

Además, Zendaya estrenó recientemente la película ‘El Drama’, junto a Robert Pattinson, quien casualmente también forma parte del elenco de ‘La Odisea’. Previo a ello, la intérprete de Rue promocionó el final de ‘Euphoria’, la serie de HBO Max.

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“Solo voy a ocuparme de mis cosas, ya sabes, y estar conmigo misma. Creo que, a veces... ya sabes, esto es un torbellino tan grande. Y estás en un lugar nuevo cada segundo, y tu cerebro está un poco por todas partes”, agregó al ser cuestionada sobre sus planes durante este periodo indefinido de descanso.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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