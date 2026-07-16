Luto en la familia Kardahsian: Fallece MJ, la querida madre de Kris Jenner y corazón del clan

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    Luto en la familia Kardahsian: Fallece MJ, la querida madre de Kris Jenner y corazón del clan
    Figura. Mary Jo ‘MJ’ Shannon se convirtió en una figura entrañable para los seguidores del clan Kardashian gracias a sus apariciones en los reality shows de la familia. FOTO: FACEBOOK@KRISJENNER

La empresaria falleció a sólo 10 días de cumplir 92 años, tras haber superado el cáncer de mama y de colon

Una vez más, una noticia triste invade a la familia Kardashian. Mary Jo Shannon, mejor conocida como MJ y madre de la empresaria, celebridad y actriz Kris Jenner, falleció, de acuerdo con lo que confirmó la propia matriarca del clan a través de sus redes sociales.

El mensaje llegó este jueves por la mañana, luego de varios días de ausencia de Jenner en redes sociales. En su publicación, la madre de Kim Kardashian aseguró tener el corazón roto.

”Hoy nos despedimos de mi hermosa mami MJ. No hay palabras que puedan captar lo que ella ha significado para mí o el corazón roto que siento al tener que decir adiós. Mi madre era el corazón de nuestra familia”, compartió la matriarca con sus millones de seguidores.

¿DE QUÉ MURIÓ LA ABUELA DE LAS KARDASHIAN?

Hasta poco después de las 12:30 horas, tiempo de México, se desconocía la causa del fallecimiento de la empresaria. Sin embargo, se sabía que MJ había sobrevivido en dos ocasiones a distintos tipos de cáncer: de mama y de colon.

Jenner señaló en su comunicado que se sentía orgullosa de continuar con las enseñanzas y el legado que su madre le transmitió a lo largo de su vida.

”Ella nos enseñó que la familia lo es todo. Ella nos mostró cómo amar incondicionalmente y cómo encontrar alegría en los pequeños momentos. Ella me mostró cómo enfrentar los desafíos de la vida con resistencia y fe”, escribió.

Apenas en 2025, durante la celebración de su cumpleaños, Jenner reveló en una entrevista que le había pedido a su madre vivir con ella; sin embargo, la abuela de Khloé y Kendall se negaba porque siempre fue una mujer independiente.

“Mi corazón está roto en un millón de pedazos... Gracias por darme la mejor infancia y, oh, qué hermosa vida bendita... Te amo por siempre, mami”, concluyó Jenner en el comunicado, que ya rebasaba los 200 mil “me gusta” y acumulaba más de 10 mil comentarios con condolencias y mensajes de apoyo de amigos, familiares y seguidores.

https://vanguardia.com.mx/show/crece-el-chespiriverso-cocinan-hbo-max-y-roberto-gomez-fernandez-bioserie-de-don-ramon-AC22208800

La última aparición de MJ en ‘The Kardashians’ ocurrió durante la temporada pasada, cuando precisamente celebró su cumpleaños número 90 rodeada de hijos, nietos y bisnietos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Espectáculos
Luto
Viral

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Kim Kardashian
Kris Jenner

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Solución morenista

Solución morenista
true

Sólo para estar al día...

true

El piloto: la más reciente mentira de la 4T
La columna de Héctor de Mauleón difundió nuevos audios atribuidos a Marina del Pilar sobre una presunta reunión con el FBI; autoridades de EU no la han confirmado.

Difunden nuevos audios de Marina del Pilar; mencionan presunta reunión con el FBI en Panamá
La presidenta señaló que el incidente del Tren Interoceánico en Oaxaca no dejó personas lesionadas y que continúan las revisiones para determinar sus causas.

Sheinbaum niega descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca ; asegura que fue un incidente
El aumento de casos de ciclosporiasis en Estados Unidos mantiene bajo vigilancia a las autoridades sanitarias.

Brote de diarrea explosiva se aproxima a México... qué verduras debes vigilar para evitar la ciclosporiasis
Un fenómeno climático conocido como “tormenta negra” podría provocar lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra en varias regiones del país.

Se aproxima Tormenta Negra a México... azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados
Historia. Roberto Gómez Fernández adelantó que la próxima bioserie explorará la vida y personalidad de Don Ramón más allá de lo visto en la vecindad.

¡Crece el ‘Chespiriverso’! Cocinan HBO Max y Roberto Gómez Fernández bioserie de ‘Don Ramón’