Luto en la familia Kardahsian: Fallece MJ, la querida madre de Kris Jenner y corazón del clan

Una vez más, una noticia triste invade a la familia Kardashian. Mary Jo Shannon, mejor conocida como MJ y madre de la empresaria, celebridad y actriz Kris Jenner, falleció, de acuerdo con lo que confirmó la propia matriarca del clan a través de sus redes sociales. El mensaje llegó este jueves por la mañana, luego de varios días de ausencia de Jenner en redes sociales. En su publicación, la madre de Kim Kardashian aseguró tener el corazón roto. ”Hoy nos despedimos de mi hermosa mami MJ. No hay palabras que puedan captar lo que ella ha significado para mí o el corazón roto que siento al tener que decir adiós. Mi madre era el corazón de nuestra familia”, compartió la matriarca con sus millones de seguidores.

¿DE QUÉ MURIÓ LA ABUELA DE LAS KARDASHIAN? Hasta poco después de las 12:30 horas, tiempo de México, se desconocía la causa del fallecimiento de la empresaria. Sin embargo, se sabía que MJ había sobrevivido en dos ocasiones a distintos tipos de cáncer: de mama y de colon. Jenner señaló en su comunicado que se sentía orgullosa de continuar con las enseñanzas y el legado que su madre le transmitió a lo largo de su vida. ”Ella nos enseñó que la familia lo es todo. Ella nos mostró cómo amar incondicionalmente y cómo encontrar alegría en los pequeños momentos. Ella me mostró cómo enfrentar los desafíos de la vida con resistencia y fe”, escribió.

Apenas en 2025, durante la celebración de su cumpleaños, Jenner reveló en una entrevista que le había pedido a su madre vivir con ella; sin embargo, la abuela de Khloé y Kendall se negaba porque siempre fue una mujer independiente. “Mi corazón está roto en un millón de pedazos... Gracias por darme la mejor infancia y, oh, qué hermosa vida bendita... Te amo por siempre, mami”, concluyó Jenner en el comunicado, que ya rebasaba los 200 mil “me gusta” y acumulaba más de 10 mil comentarios con condolencias y mensajes de apoyo de amigos, familiares y seguidores.

La última aparición de MJ en ‘The Kardashians’ ocurrió durante la temporada pasada, cuando precisamente celebró su cumpleaños número 90 rodeada de hijos, nietos y bisnietos.