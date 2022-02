Zendaya impacta en nuevo capítulo de ‘Euphoria’ al reflejar la realidad de las adicciones

En los últimos años, las series para adolescentes han tenido un nuevo auge gracias a las plataformas de streaming. Desde las más descabelladas como “Riverdale” hasta las más eróticas como “Élite” , en todas ellas el sexo, el amor, el alcohol y las drogas son temas centrales. En el caso de las drogas, en su mayoría siempre son retratadas como una experiencia que es parte de la adolescencia, y sin duda no hay nada más alejado a la realidad. Por ello, la serie “Euphoria” de HBO Max se ha convertido en una de las más exitosas de los últimos años, ya que refleja realmente cruda del mundo de las drogas.

Su actuación fue tan desgarradora que incluso ella misma envió un mensaje a sus seguidores horas antes del estreno de la serie. Zendaya mostró la unión que tiene con su personaje y pidió al público que de igual manera lo hiciera, detalló que ella espera el final para ver la transformación de sanación y recuperación que llegará a tener. “Creo que si las personas pueden acompañarla a través de eso, y llegar al final, y aún no tener esperanza para su futuro, y verla hacer los cambios y los pasos para sanarla y humanizarla a través de su viaje de sobriedad y su adicción, entonces tal vez ellos puede extender eso a las personas en la vida real”, escribió.

Y este reflejo de la adolescencia no podría estar bien retratado sin Zendaya , la actriz que le da vida a la protagonista, Ru. Este domingo, con el estreno del quinto episodio, los fanáticos y críticos de “Euphoria” quedaron atónitos con la interpretación de la exchica Disney, quien prácticamente lideró todo el episodio con su actuación de una drogadicta en abstinencia. Su nombre rápidamente se hizo tendencia en redes sociales, muchos de los fans aseguraban que la actriz debe ganar otro Premio Emmy por su trabajo en esta segunda temporada.

Además, días antes la también protagonista de “Spider-Man: No Way Home” reveló a Entertainment Weekly que todavía tiene cicatrices en las piernas por haber filmado el quinto episodio. “Fue un día muy duro. Quiero decir, me golpeé a mí misma. Todavía tengo algunas cicatrices en las piernas y algunos moretones”, dijo. “Siempre ha sido un episodio realmente intenso... la idea general siempre fue la misma, era esta idea de una intervención y es Rue simplemente destrozando su vida y prendiéndole fuego a su vida y desgarrando todo hasta el final, es como tocar fondo para ella”.

Zendaya filmó este episodio después de regresar del Festival de Cine de Venecia de 2021, al que asistió en nombre de “Dune”. La actriz dijo: “Fue tan intenso y aterrador de abordar, y obviamente algo que sería increíblemente agotador emocionalmente, pero también físicamente. Además, me preocupo por Rue y odio cuando tiene dolor, y creo que en todo este episodio hay tanto dolor y está saliendo a la superficie”.