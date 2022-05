Anuncia Pokémon Go festival presencial en Alemania

Saltillo.- Una vez más Niantic en equipo con The Pokémon Company trabaja para seguir manteniendo activos, interesados y con sorpresas a los fans del juego móvil Pokémon Go. En esta ocasión con el Pokémon GO Fest en Berlín para el próximo 3 de julio

Los millones de jugadores de Pokémon Go son estimulados por la franquicia para que el juego siga en los primeros lugares tanto de descarga como de ingreso económico. Es por eso que el “premio” será el mencionado festival con actividades presenciales en Berlín, tal como sucedió similar en el Parque Fundidora de Monterrey hace unas semanas.

Se anunció que para este festival los entrenadores que compren la entrada disfrutarán de explorar Britzer Garten para completar una investigación especial exclusiva del evento y encontrarse con un Shaymin Forma Cielo.