Buscan astronautas de Artemis II establecer un récord de distancia desde la Tierra y ver la cara oculta de la Luna

En este sentido, el sobrevuelo de seis horas será para el especialista de misión, Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA); el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, y la especialista de misión Christina Koch, un momento embeleso del primer regreso de la NASA a la Luna desde la era Apolo.

La tripulación de la misión Artemis II conforme avanza hacia su encuentro con la Luna, también se acerca a establecer un nuevo récord de distancia desde la Tierra cuando realice un sobrevuelo lunar.

EL RÉCORD

Cuando falta menos de una hora de dar comienzo el sobrevuelo lunar, los cuatro astronautas están muy cerca de convertirse en los seres humanos más alejados de nuestro planeta de la historia, esto se bebe a que superarán el récord de distancia de 400,171 kilómetros que fue establecido por el Apolo 13 en abril de 1970.

Por lo que el Control de Misión espera que Artemis II logre supere ese récord por más de 6,600 kilómetros.

Artemis II hará uso de la misma maniobra que llevó acabo el Apolo 13 después de que la explosión de un tanque de oxígeno en la nave se escuchara: “Houston, hemos tenido un problema” y acabara con la esperanza de un alunizaje.

Esta ruta que hará la nueva misión de la NASA es conocida como una trayectoria lunar de retorno libre en la que no hay paradas para aterrizar, por lo que se aprovecha la gravedad de la Tierra y la Luna, lo que disminuye la necesidad de combustible y sera esta misma la que pondrá a los astronautas en rumbo de volver a casa una vez que emerjan por detrás de la Luna el lunes por la noche.

En opinión de la geóloga de la NASA Kelsey Young, “la gente de todo el mundo se conecta con la Luna. Esto es algo que cada persona en este planeta puede entender y con lo que puede conectar”.

ECLIPSE DE 53 MINUTOS, INVISIBLE DESDE LA TIERRA

Los cuatro astronautas que conforman la tripulación de Artemis II podrán observar durante cerca de 53 minutos un eclipse solar que no va a ser visible desde nuestro planeta.

Este eclipse solar total, de alrededor unas siete veces más duradero que los vistos desde la Tierra, iniciará cerca de las 20:35 hora del este de Estados Unidos (00:35 GMT del 7 de abril), precisó la NASA.

Este evento está previsto que ocurrirá unos 90 minutos después de que la nave Orion alcance su máxima distancia de la Tierra, es decir cerca de unas 253 mil millas,

”Desde la perspectiva de la nave, el Sol pasará detrás de la Luna, creando un eclipse solar. Desde este punto de vista único, el eclipse durará aproximadamente 53 minutos, y luego verán el ‘amanecer’, cuando el Sol vuelva a aparecer por el otro lado de la Luna”, describió a la prensa Kelsey Young, jefe de operaciones científicas de vuelo de Artemis.

Con información de las Agencias de Noticias The Associated Press y EFE.