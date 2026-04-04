La misión Artemis II se ubica a casi a mitad de su camino de hacer historia en el regreso a la Luna

La que en si misma ya es considerada como histórica, la misión Artemis II, actualmente se ubica a casi a la mitad de su camino al iniciar su tercer día de trayectoria; la NASA no tuvo que llevar acabo una maniobra de corrección debido a que la nave Orión se mantiene en la ruta de vuelo correcta. La misión, con la que la Agencia Espacial estadounidense busca el regreso del ser humano a la Luna en más de cincuenta años y que despegó el pasado miércoles desde el Centro Espacial Kennedy, avanza a 5,632 kilómetros por hora rumbo a la Luna, donde se prevé arribe el lunes.

Por su parte, La Agencia Espacial Europea logró ubicar a la nave Orión a unos 183,936 kilómetros de la Tierra y alrededor de 244,298 kilómetros de la Luna hoy sábado. Siendo así, que se espera que la tripulación, que está conformada por el comandante Reid Wiseman, y los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, consiga hacer historia el próximo lunes al llegar a la cara oculta de la Luna y hacer un recorrido, el de mayor distancia jamás recorrida desde la Tierra, es decir de 406,773 kilómetros. De lograr esta hazaña, esta distancia es más lejos que los 400,171 kilómetros que alcanzó la tripulación del Apolo 13 en 1970.

UN VIAJE SIN CONTRATIEMPOS Hasta ahora, tras dos días de recorrido, la misión no ha tenido mayores contratiempos, incluyendo el día de hoy, los controladores de vuelo en el Centro de Control de Misiones del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston decidieron cancelar la primera maniobra de corrección de trayectoria, ya que la capsula aún se mantiene en la ruta de vuelo correcta.

Esta maniobra que finalmente ya no se llevó acabo, constituía el primero de los tres ajustes de trayectoria programados en el cronograma de la misión con el objetivo de tanto de afinar la velocidad así como la trayectoria de la nave, que se espera que llegue a la cara oculta de la Luna y tomar imágenes como preparación para un futuro alunizaje. No obstante, la agencia espacial estadounidense dijo en un comunicado que cualquier ajuste que resulte necesario podrá incorporarse en una maniobra de corrección posterior.

En una conferencia de prensa este sábado, Lakiesha Hawkins, administradora asociada de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración (ESDMD) de la NASA, dijo que los cuatro astronautas se encontraban con un “gran espíritu” y que en la cápsula Orión están sucediendo «muchas cosas divertidas» en medio una gran cantidad de arduo trabajo. Se espera que el astronauta canadiense Jeremy Hansen hable con los periodistas en directo desde Orion a la 1:10 de la madrugada del sábado hora del Este (6:00 GMT) de este sábado, según la Agencia Espacial Canadiense. LA NAVE ORIÓN CUENTA CON RASTREADOR EN TIEMPO REAL Con el fin de poder monitorear esta histórica misión y para que el público pueda seguir la misión desde casa, la NASA colocó un rastreador en tiempo real que muestra la ubicación de la cápsula Orión. Este rastreador posibilita seguir la trayectoria de la misión, así como poder hacer un registro sobre la velocidad de la cápsula y la distancia, en millas, que la separa de la Tierra o de la Luna. Con información de la Agencia de Noticias EFE.

Publicidad