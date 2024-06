A través de la IA resucitan moléculas de criaturas del pasado, como el mamut, para crear antibióticos

PENSILVANIA- Hasta ahora se sabe que la resistencia a los antibióticos implica un problema de salud pública y poder ‘resucitar’ moléculas haciendo uso de tecnologías vanguardistas es un camino más prometedor solucionar esta situación.

Los resultados de esta nueva investigación titulada “Deep-learning-enabled antibiotic discovery through molecular de-extinction” fueron publicado sen la revista Nature Biomedical Engineering.

Por su parte, en el artículo “Largest-ever antibiotic discovery effort uses AI to uncover potential cures in microbial dark matter” publicado en Penn Medicine News, señala que si bien hace alrededor deun siglo, el “descubrimiento de antibióticos como la penicilina revolucionó la medicina al aprovechar la capacidad natural de los microbios para matar bacterias”. Esta nueva investigación codirigida por investigadores de la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania precisa que el descubrimiento de antibióticos en “productos naturales” está a cerca de moverse hacia una nueva era, gracias a la inteligencia artificial.

”La resistencia a los antimicrobianos es una de las mayores amenazas de nuestro tiempo y se necesitan urgentemente nuevos antibióticos. Hoy informamos del descubrimiento impulsado por la inteligencia artificial (IA) de decenas de miles de -potenciales- antibióticos en organismos extintos”, explicó el español César de la Fuente, de la Universidad de Pensilvania en su cuenta de X.

PROCESO DE LA DESEXTINCIÓN MOLECULAR

“La desextinción molecular tiene como objetivo resucitar moléculas para resolver la resistencia a los antibióticos y otros problemas biológicos y biomédicos actuales”, detalla Nature Biomedical Engineering.

Los investigadores, indica Penn Medicine News, hicieron uso de una forma de IA que se conoce como aprendizaje automático con el objetivo de buscar antibióticos en un gran conjunto de datos “que contiene los genomas registrados de decenas de miles de bacterias y otros organismos primitivos”. Derivado de “esfuerzo sin precedentes produjo casi un millón de compuestos antibióticos potenciales, y docenas mostraron actividad prometedora en pruebas iniciales contra bacterias que causan enfermedades”.

“La IA en el descubrimiento de antibióticos es ahora una realidad y ha acelerado significativamente nuestra capacidad para descubrir nuevos fármacos candidatos. Lo que antes tomaba años ahora se puede lograr en horas usando computadoras”, comentó de la Fuente, el coautor principal del estudio.

”Creemos que resucitar moléculas del pasado puede ayudar a resolver problemas actuales, como la resistencia a los antibióticos. De hecho, la biología de la resurrección es un campo emergente que pretende devolver a la vida cadenas de moléculas y organismos más complejos con el objetivo último de beneficiar a la humanidad”, añadió de la Fuente.