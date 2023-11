Antes una fantasía, ahora una realidad, empiezan a surcar los cielos, los aviones eléctricos

Cuando el viaje llegó a su fin en Florida, Beta le entregó el avión a la Fuerza Aérea, la cual experimentará con la aeronave los próximos meses . El viaje ofreció un vistazo de cómo podría ser la aviación dentro de unos años , con los cielos llenos de aviones que no emitan los gases de efecto invernadero que están calentando peligrosamente la Tierra.

Durante la mayor parte de la historia de la aviación, los aviones eléctricos han sido poco más que una fantasía . Sin embargo, los avances tecnológicos, en particular en las baterías, y miles de millones de dólares de inversión han servido para que los viajes en aeronaves eléctricas en distancias cortas sean factibles y, según esperan sus promotores, viables a nivel comercial.

“ Estamos haciendo un trabajo muy significativo para nuestro estado, nuestro país y el planeta ”, opinó Caputo. “ Es difícil no querer ser parte de ello ”.

El avión de Beta no es tan grande y potente como los jets que pilotó Caputo para la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional Aérea o Delta . Sin embargo, para Caputo, lo que le falta de peso, lo compensa con encanto, además, hizo notar que la respuesta y la operación silenciosa del avión son increíbles, por eso es un placer volarlo.

Además de no producir emisiones, los aviones eléctricos están diseñados para ser más sencillos de operar y mantener que los helicópteros y aviones convencionales . Sin embargo, no se espera que muchos de ellos surquen los cielos, sino hasta dentro de unos años. En un inicio, es probable que sus viajes sean cortos: por ejemplo, de Manhattan al Aeropuerto Internacional Kennedy de Nueva York o de Burlington a Siracusa, Nueva York.

Las baterías modernas tienen una autonomía y un peso limitados. Como resultado, los aviones que estas impulsan tan solo pueden transportar un puñado de pasajeros o la carga equivalente.

Al inicio, se espera que la principal competencia de los aviones eléctricos sean los helicópteros, autos y camionetas. En las ciudades, los vuelos de más larga distancia no serán posibles sin una mayor infraestructura, como lugares de aterrizaje y despegue vertical y apoyo público. Según los expertos, el costo de producción de estas aeronaves también será elevado al principio, por lo tanto, solo se usarán para transportar a gente adinerada y para servicios cruciales como las evacuaciones médicas.

De cierta manera, en la actualidad, el desafío y la promesa de la aviación eléctrica son parecidos a los del automóvil a inicios del siglo XX, afirmó Kevin Michaels, director gerente de AeroDynamic Advisory, una consultoría de aviación.

“Había varios cientos de fabricantes en todo el mundo, cada uno con su propio enfoque para hacer estas máquinas, pero no había carreteras, ni semáforos ni seguros”, explicó. Sin embargo, Michaels agregó que la industria acabó encontrando su camino. “Todo se asentó 20 años después y con el tiempo los costos bajaron y surgieron los ganadores. Además, cambió la forma de hacer las cosas, la forma de vivir de la gente”. c.2023 The New York Times Company.

Por Niraj Chokshi, The New York Times.