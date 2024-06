Tan solo tres días en el espacio cambiaron el cuerpo y la mente de cuatro astronautas

Afshin Beheshti, de la comunidad internacional Blue Marble Space Institute of Science y el Centro de Investigación Ames de la NASA en California, hizo hincapié en ciertos cambios moleculares en los riñones de los astronautas que podrían presagiar la formación de piedras en los riñones. Eso no sería problemático en un viaje espacial de tres días, pero podría convertirse en una crisis médica en una misión más prolongada.

“Nuestro desempeño cognitivo no se vio afectado en el espacio, pero nuestra velocidad de respuesta sí fue más lenta”, reconoció Arcenaux en un correo electrónico. “Eso me sorprendió”.

Pero Proctor indicó que quizá no se haya debido a una diferencia verdadera en su capacidad de realizar tareas en el espacio, sino sencillamente a que estaban distraídos. “No es que no tengas la capacidad de realizar mejor la tarea”, afirmó. “Es que volteas la mirada por un momento y ves la Tierra por la ventana, así que no puedes evitar admirarla”. c.2024 The New York Times Company.

Por Kenneth Chang, The New York Times.