¿Cómo podría afectar el uso de la IA en las contrataciones de profesionistas?

Tanto las empresas como las personas que se dedican a reclutar personal o buscan empleo ya están comenzando a “experimentar con la tecnología para posicionarse de manera diferencial”. precisa Matthew Allen en si artículo “Máquinas de contratación con IA trazan las trayectorias profesionales” publicado en swissinfo.ch, y añade que a través de algoritmos es posible “redactar descripciones de puestos de trabajo y filtrar solicitudes para encontrar a quien mejor se adapte al puesto o ayudar a crear programas de formación identificando las carencias de competencias entre las plantillas actuales”.

Así también, la inteligencia artificial tiene la capacidad ayudar a redactar el CV, así como cartas de presentación de aquellas personas quienes están buscando trabajo. Asimismo, existen aplicaciones que asisten a quienes los que están en un proceso de selección para dar las “respuestas correctas en entrevistas y pruebas a distancia”, señala Allen.

En este sentido, Joseph Fuller, Matt Sigelman y Michael Fenlon en su artículo titulado “How Gen AI Could Change the Value of Expertise” publicado en Harvard Business Review que “a medida que la implementación de la IA generativa automatice elementos de algunos trabajos y mejore las habilidades de los trabajadores en otros, las habilidades, experiencias y credenciales que los empleadores utilizan para evaluar a los candidatos cambiarán rápidamente”.

Sin embargo, añade Allen, cada vez más se está admitiendo que “el punto de inflexión” en el que el hacer uso de la IA termine por convertirse más “en obstáculo que en ayuda”; por lo que las personas que requieren “conectar y utilizar su propia intuición a la hora de tomar decisiones, están en el centro de cualquier relación laboral”.

Por su parte. Liana Melchenko, quien es miembro del consejo de la Fundación ISACA, creada en 2020 para promover la diversidad en la mano de obra tecnológica expresó a SWI swissinfo.ch que “una batalla de máquina contra máquina no está ayudando a resolver los retos de la escasez de mano de obra y de cualificaciones”.

“Las empresas empiezan a reconocerlo y prestan más atención al pensamiento creativo, la resolución de problemas complejos, la capacidad de aprendizaje y la inteligencia emocional. Las cualidades más valiosas de una persona son las que la hacen humana”, añadió Melchenko.

Por otra parte, Tor Constantino explica en su artículo “Why AI Is A Double-Edged Sword For 2025 Job Seekers — New Research” publicado en Forbes, que la “IA está transformando el mercado laboral tanto para reclutadores como para quienes buscan empleo”. Constantino, cita en su texto un estudio llevado acabo por Software Finder en el que se precisa que, “si bien las soluciones de IA podrían ayudar a quienes buscan empleo a obtener empleos mejor remunerados, también prolongan el proceso de contratación y plantean inquietudes sobre la autenticidad”.