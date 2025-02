Cómo YouTube está cambiando la cultura de las armas en Estados Unidos

Con aproximadamente una década de antigüedad, el canal empezó con su principal estrella y fundador, Lucas Botkin, disparando a dianas y fabricando fundas para pistolas con láminas de termoplástico en un horno tostador. Actualmente el canal tiene más de 1 millón de suscriptores, un pódcast semanal, una aplicación descargable de entrenamiento y un negocio de venta de equipamiento táctico con unos 90 empleados.

Isaac Botkin, hermano de Lucas Botkin y presentador del pódcast “T. Rex Talk”, remonta el origen de guntube a una serie de DVD de entrenamiento táctico publicados en 2008, en el momento álgido de las guerras en Irak y Afganistán y apenas unos meses después del lanzamiento del videojuego “Call of Duty 4: Modern Warfare”.

“Los videojuegos se volvieron realistas, estábamos en guerra como nación, y este contenido estaba disponible en DVD y podías encontrarlo en internet”, dijo Isaac Botkin. “El entrenamiento práctico dejó de ser un conocimiento secreto y empezó a ser ampliamente accesible”.

Para el guntuber Chris Charles, los videojuegos fueron una puerta de entrada del tiro digital a empuñar un rifle de verdad.

“’Call of Duty 4’ fue enorme”, dijo Charles, de 26 años, quien vive en Stockbridge, un suburbio de Atlanta, donde trabaja como inspector de emisiones de automóviles y estudia medios digitales en la Universidad Mercer. “Eso fue lo que trajo todas las armas, todos los accesorios, y lo que lo cambió todo”.

Charles empezó a disparar como un hobby serio después de que su hermano le regalara el receptor superior para un AR-15 cuando tenía 17 años. Los videos de YouTube le ayudaron a ensamblar el rifle, y cuando su madre murió unos pocos años después, el tiro superó a sus otras aficiones, tocar el piano, el fútbol americano y la escalada, como la mejor manera de sobrellevar su muerte.

Charles creó su propio canal, Kit, Guns, & Gear, hace aproximadamente un año, y ha atraído a un modesto grupo de seguidores. Para Charles, disparar es estrictamente un pasatiempo, algo apartado de los mensajes contra el gobierno y la defensa de la Segunda Enmienda que algunos canales destacados de guntube repiten como loros porque impulsan la participación y las interacciones. Aunque, por supuesto, afirma, ”algo de eso se cuela”.

Muchos canales de guntube están gestionados por hombres, pero uno de ellos, Tacticool Girlfriend, con más de 62,000 seguidores, está dirigido por una mujer transgénero que oculta su identidad porque teme que la acosen. En un video del otoño pasado, llamó a guntube un “lugar muy tóxico” que está “lleno de machismo y todo tipo de prejuicios”, un guiño al control comunitario que trasciende el género y enfrenta los méritos de los militares con los de los civiles cuando se trata de conocimientos de tiro.

“Pero realmente quiero ver a más gente haciendo este trabajo porque es muy importante y he visto los efectos que he tenido en muchas personas y numerosas comunidades”, añadió, refiriéndose a los beneficios de la educación sobre armas de fuego, en especial entre los grupos que no suelen acudir a los campos de tiro.

