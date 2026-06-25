Descubren astrónomos planetas gigantes más ligeros que el algodón de azúcar

+ Seguir en Seguir en Google
Tech
/
    Descubren astrónomos planetas gigantes más ligeros que el algodón de azúcar
    Esta ilustración proporcionada por la NASA muestra la estrella TOI-791, similar al Sol, al fondo a la izquierda, y dos planetas gigantes que el telescopio espacial TESS de la NASA descubrió en su órbita. AP/Daniel Rutter/NASA

Este dúo de peso pluma, que orbita una estrella a 1.110 años luz de distancia, es el mayor conjunto de exoplanetas hallado con una densidad inferior a la del algodón de azúcar

NUEVA YORK- Los astrónomos han descubierto un par de planetas gigantes que son más ligeros que el algodón de azúcar: con densidad supersuave y del tamaño de Júpiter.

Este dúo de peso pluma, que orbita una estrella a 1,110 años luz de distancia, es el mayor conjunto de exoplanetas hallado con una densidad inferior a la del algodón de azúcar.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/revela-informe-que-la-infraestructura-de-lanzamientos-de-la-nasa-se-queda-corta-y-obsoleta-ante-mayor-demanda-JB21649541

Eso los convierte en los planetas más ligeros conocidos de su tamaño, indicó la doctora George Dransfield, de la Universidad de Oxford.

“Estos dos planetas tienen densidades comparables a una buena porción de espuma de afeitar, recién salida del envase”, comentó Dransfield en un correo electrónico. Ella y su equipo informaron de sus hallazgos el miércoles en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Dransfield sospecha que estos mundos mullidos y etéreos probablemente sean blancos o azules, dependiendo de si sus cielos están nublados; nada de tonos rosa de algodón de azúcar. Es probable que los planetas estén formados en su mayor parte por hidrógeno y helio, aunque se requerirán observaciones de seguimiento con el telescopio espacial Webb de la NASA para confirmar su composición química.

Detectados por el satélite Tess de la NASA durante la última década, estos dos planetas especialmente esponjosos orbitan una estrella en la constelación austral Volans, conocida como el pez volador. Los investigadores estudiaron las órbitas de los planetas con telescopios en la Tierra para determinar su densidad, a 1.110 años luz de distancia. Un año luz equivale a casi 9,7 billones de kilómetros (6 billones de millas).

$!Comparación de los exoplanetas del sistema TOI-791 con los planetas de nuestro sistema solar.
Comparación de los exoplanetas del sistema TOI-791 con los planetas de nuestro sistema solar. NASA/Daniel Rutter

En comparación, Júpiter es hasta 35 veces más denso que estos dos pesos ligeros.

Considerados raros en el cosmos, se cree que los superesponjosos se forman alrededor del disco de gas y polvo que rodea a una estrella recién nacida, donde hay más gas que polvo. Con el tiempo, pierden gran parte del material, por lo que se reduce aún más.

El recuento de la NASA de mundos fuera de nuestro sistema solar se sitúa actualmente en casi 6,300 confirmados. Menos de 40 son superesponjosos, según Dransfield.

“En última instancia, al estudiar sistemas exóticos que contienen tipos de planetas raros, añadimos más piezas al rompecabezas de la formación planetaria y aprendemos más sobre nuestro lugar en el cosmos”, declaró.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Astronomía
Espacio
Investigaciones

Organizaciones


Universidad De Oxford

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La estrategia de Sheinbaum

La estrategia de Sheinbaum
true

Felipe VI en México, un acto de cortesía y buena voluntad
true

POLITICÓN: Escándalo en la Filarmónica del Desierto destapa crisis de autoridad en la Secretaría de Cultura

Añadió que en el caso del tramo Saltillo-Nuevo Laredo se está construyendo el primer viaducto de 1.3 kilómetros de longitud en el que ya lleva 75 pilas y la excavación para 6 zapatas.

Gobierno de Sheinbaum revela nuevos detalles de la construcción del tramo del Tren Saltillo-Nuevo Laredo
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron a la estación de Bomberos de Derramadero tras confirmarse el fallecimiento de una mujer que había sido trasladada en un vehículo particular por sus familiares.

Llega sin vida mujer a estación de Bomberos tras traslado de emergencia en Derramadero

Mateo Chávez abrió el marcador con una definición precisa tras una asistencia filtrada de Luis Romo.

¡Históricos!: México derrota 3-0 a Chequia y se perfila para enfrentar a Escocia en el Mundial 2026
Vecinos de la capital y de ciudades como San Felipe y Valencia salieron en masa a las calles tras el pánico y la confusión generados por dos fuertes sismos consecutivos, el mayor de ellos con una magnitud de 7,5.

Noche de terror en Venezuela: Testimonios de una población que durmió en las calles por los sismos
El episodio ocurrió en un contexto de creciente incertidumbre regional.

Preocupación en el estrecho de Ormuz tras el impacto de un petrolero después de que Irán advirtiera a los barcos que dieran la vuelta