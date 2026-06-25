Diseña OpenAI su primer chip y lo nombra ‘Jalapeño’; quiere competir con NVIDIA

El proyecto representa un movimiento importante dentro de una industria donde los procesadores se han convertido en el recurso más valioso para entrenar y ejecutar sistemas avanzados de inteligencia artificial.

La carrera por dominar la infraestructura de la inteligencia artificial acaba de sumar un nuevo protagonista. OpenAI , la compañía detrás de modelos como ChatGPT, dio un paso estratégico al entrar al desarrollo de hardware con su primer chip especializado llamado “Jalapeño” , una pieza tecnológica diseñada para acelerar el funcionamiento de sus modelos de lenguaje.

Sin embargo, grandes compañías tecnológicas comenzaron a buscar alternativas propias para reducir costos, mejorar eficiencia y depender menos de fabricantes externos.

Durante los últimos años, NVIDIA se consolidó como el principal proveedor de chips utilizados para inteligencia artificial a gran escala. Sus unidades de procesamiento se encuentran detrás de gran parte de la infraestructura que permite entrenar modelos complejos.

OpenAI decidió seguir ese camino en colaboración con Broadcom, empresa especializada en semiconductores y tecnologías de conectividad. La intención es desarrollar una arquitectura adaptada específicamente a las necesidades de sus modelos.

La compañía destacó que “Jalapeño” pasó del diseño inicial a la fabricación en apenas nueve meses, un periodo considerado extremadamente rápido para un semiconductor avanzado de alto rendimiento.

Un dato curioso es que diseñar un chip moderno puede tomar varios años debido a la complejidad de la ingeniería, las pruebas de rendimiento y la fabricación especializada.

JALAPEÑO BUSCA OPTIMIZAR LA INFERENCIA DE MODELOS DE IA

El nuevo chip no fue creado para competir únicamente por potencia bruta, sino para resolver una necesidad específica: mejorar la inferencia de modelos de lenguaje.

La inferencia es el proceso mediante el cual una inteligencia artificial utiliza lo aprendido para responder preguntas, generar contenido o procesar información en tiempo real.

En sistemas como los grandes modelos de lenguaje, millones de usuarios pueden generar solicitudes simultáneas, por lo que la eficiencia energética y la velocidad del hardware se vuelven factores esenciales.

El diseño de Jalapeño está enfocado en trabajar con cargas de inteligencia artificial a gran escala, buscando que los procesos sean más rápidos y con menor consumo energético.

Para lograrlo, OpenAI utilizó sus propios modelos de aprendizaje automático como apoyo durante la creación del chip. La empresa explicó que sus LLM (Large Language Models) ayudaron en tareas de diseño, análisis y optimización.

Esto representa una nueva etapa en la relación entre software y hardware: la propia inteligencia artificial participando en la creación de las herramientas que posteriormente utilizará.

Mientras OpenAI concentró esfuerzos en el diseño del chip, Broadcom participó en la implementación del silicio, las tecnologías de red y otros componentes fundamentales.

También colaboran empresas como Celestica, encargada de procesos relacionados con integración de placas, sistemas y estructuras físicas.

EL RETO DE COMPETIR CONTRA EL DOMINIO DE NVIDIA

El desarrollo de Jalapeño ocurre en un momento donde el mercado de chips para inteligencia artificial atraviesa una competencia histórica.

NVIDIA mantiene una posición dominante gracias a sus procesadores especializados, especialmente utilizados por empresas que entrenan modelos de IA avanzados.

Su liderazgo ha provocado que compañías tecnológicas busquen desarrollar soluciones internas para tener mayor control sobre sus recursos computacionales.

OpenAI no es la única empresa interesada en crear hardware propio. La tendencia mundial apunta hacia una mayor independencia tecnológica, donde las compañías buscan diseñar componentes adaptados a sus necesidades específicas.

El desafío, sin embargo, no será sencillo. Fabricar un chip competitivo implica superar obstáculos relacionados con producción, escalabilidad, costos y disponibilidad.

Un procesador puede verse como una pieza pequeña, pero detrás existe una cadena global de investigación, fabricación y distribución altamente especializada.

La compañía espera que Jalapeño pueda comenzar a implementarse en sistemas de producción a partir de finales de 2026, lo que marcaría su entrada real al terreno del hardware comercial.

¿POR QUÉ OPENAI LLAMÓ JALAPEÑO A SU CHIP?

El nombre del proyecto también generó interés debido a su referencia directa a un chile mexicano. La elección de “Jalapeño” no fue casual y tiene una intención simbólica.

De acuerdo con la explicación relacionada al proyecto, el nombre busca representar la idea de “calentar” y acelerar el ritmo dentro del competitivo mercado de inteligencia artificial.