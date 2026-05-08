Lanza OpenAI GPT-5.5-Cyber para competir con Anthropic en ciberseguridad

La tecnológica OpenAI anunció el despliegue en “adelanto limitado” de GPT-5.5-Cyber, una versión especializada de su modelo de inteligencia artificial (IA) más avanzado, diseñada específicamente para facilitar las tareas de los equipos de ciberseguridad dedicados a la protección de infraestructuras críticas.

Este movimiento se produce apenas un mes después de que su principal rival, Anthropic, captara la atención de inversores y altos cargos gubernamentales con el debut de Mythos, elevando así la competencia por el dominio de la seguridad defensiva impulsada por IA.