Lanza OpenAI GPT-5.5-Cyber para competir con Anthropic en ciberseguridad

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    Lanza OpenAI GPT-5.5-Cyber para competir con Anthropic en ciberseguridad
    Anthropic elevó la competencia por el dominio de la seguridad defensiva impulsada por IA. UNSPLASH

Se trata de una versión especializada de su modelo más avanzado, que busca facilitar tareas de equipos de protección de infraestructuras críticas

La tecnológica OpenAI anunció el despliegue en “adelanto limitado” de GPT-5.5-Cyber, una versión especializada de su modelo de inteligencia artificial (IA) más avanzado, diseñada específicamente para facilitar las tareas de los equipos de ciberseguridad dedicados a la protección de infraestructuras críticas.

Este movimiento se produce apenas un mes después de que su principal rival, Anthropic, captara la atención de inversores y altos cargos gubernamentales con el debut de Mythos, elevando así la competencia por el dominio de la seguridad defensiva impulsada por IA.

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La versión preliminar de GPT-5.5-Cyber no pretende representar un gran avance en cuanto a capacidad cibernética, sino que está entrenada para ser más permisiva en tareas relacionadas con la seguridad, según explicó OpenAI en un comunicado este jueves.

“GPT-5.5-Cyber permite que un grupo reducido de socios estudie flujos de trabajo avanzados donde el comportamiento de acceso especializado puede ser importante”, afirmó OpenAI.

Cuando se lanzó Mythos el mes pasado, Anthropic decidió limitar el acceso a un grupo selecto de empresas como parte de una nueva iniciativa de ciberseguridad llamada Proyecto Glasswing.

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