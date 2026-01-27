Elon Musk asegura que WhatsApp es inseguro: estas son sus razones

Elon Musk aseguró que WhatsApp no es una aplicación segura, lo que reavivó el debate global sobre la privacidad y el cifrado de mensajes, en medio de una demanda colectiva contra Meta, empresa propietaria de la plataforma.

A través de publicaciones en X, Musk instó a los usuarios a abandonar WhatsApp y Signal y migrar a X Chat, la nueva función de mensajería de su red social, al considerar que las apps rivales no protegen adecuadamente la información privada.

LA DEMANDA CONTRA META

El señalamiento ocurre mientras una demanda presentada en una corte federal de San Francisco, por demandantes de cinco países, acusa a Meta de engañar a miles de millones de usuarios sobre el alcance real del cifrado de extremo a extremo en WhatsApp.

La querella sostiene que empleados de Meta podrían eludir el cifrado y acceder a mensajes privados. Sin embargo, el documento no aporta evidencia técnica y se basa en informantes anónimos, lo que ha generado cuestionamientos sobre su solidez legal.