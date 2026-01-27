Elon Musk asegura que WhatsApp es inseguro: estas son sus razones

Tech
/ 27 enero 2026
    Elon Musk asegura que WhatsApp es inseguro: estas son sus razones
    El hombre más rico del mundo afirmó que WhatsApp no es seguro, ante lo cual reavivó la polémica sobre la privacidad. Foto: Especial

El empresario, propietario de X, reaviva la polémica global sobre el cifrado de mensajes

Elon Musk aseguró que WhatsApp no es una aplicación segura, lo que reavivó el debate global sobre la privacidad y el cifrado de mensajes, en medio de una demanda colectiva contra Meta, empresa propietaria de la plataforma.

A través de publicaciones en X, Musk instó a los usuarios a abandonar WhatsApp y Signal y migrar a X Chat, la nueva función de mensajería de su red social, al considerar que las apps rivales no protegen adecuadamente la información privada.

LA DEMANDA CONTRA META

El señalamiento ocurre mientras una demanda presentada en una corte federal de San Francisco, por demandantes de cinco países, acusa a Meta de engañar a miles de millones de usuarios sobre el alcance real del cifrado de extremo a extremo en WhatsApp.

La querella sostiene que empleados de Meta podrían eludir el cifrado y acceder a mensajes privados. Sin embargo, el documento no aporta evidencia técnica y se basa en informantes anónimos, lo que ha generado cuestionamientos sobre su solidez legal.

El director de WhatsApp, Will Cathcart, rechazó las acusaciones y las calificó como “totalmente falsas”, asegurando que la empresa no puede leer los mensajes de los usuarios. Meta, por su parte, tachó la demanda de “frívola” y advirtió que podría solicitar sanciones legales contra los abogados de los demandantes.

UN DEBATE MÁS AMPLIO SOBRE LA PRIVACIDAD

Las declaraciones de Musk se suman a una discusión más amplia sobre seguridad digital, control de datos y confianza en las plataformas tecnológicas, especialmente en un contexto donde grandes empresas compiten por convertirse en los principales canales de comunicación privada.

Mientras tanto, expertos señalan que el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp sigue siendo considerado seguro, aunque el debate sobre transparencia y gobernanza de datos continúa abierto.

