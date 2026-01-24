Elon Musk declara guerra total a Open AI

San Francisco, California.-

¿Les platico? ¡Arre!

No solo fue la postura deshumanizante del magnate en la reciente Cumbre de Davos, al predecir que cada humano requerirá tarde o temprano un robot para sobrellevar su vida en este planeta.

Lo es también su batalla legal para que el mundo deje de usar ChatGPT, desarrollado por la empresa Open AI, la cual cofundó el 8 de diciembre de 2015.

Musk la abandonó en 2018 cuando acusó a su principal socio, Sam Altman, de usar esa herramienta con fines comerciales.

Al deteriorarse su relación con Open AI, Musk creó en 2023 la empresa xAI, que desarrolla tecnologías avanzadas de inteligencia artificial, incluyendo al chatbox Grok 3, para hacerles competencia directa a sus ex socios Bret Taylor, Adam D´Angelo, Sue Desmond-Hellmann, Zico Kolter, Paul M. Nakasone, Adebayo Ogunlesi, Larry Summers y por supuesto, a Sam Altman, quien vive a 45 minutos de San Francisco, en Palo Alto, donde precisamente anda Grupo DETONA.