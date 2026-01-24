Elon Musk declara guerra total a Open AI
Plácido Garza DETONA Desde la sede del líder mundial en Inteligencia Artificial
San Francisco, California.-
¿Les platico? ¡Arre!
No solo fue la postura deshumanizante del magnate en la reciente Cumbre de Davos, al predecir que cada humano requerirá tarde o temprano un robot para sobrellevar su vida en este planeta.
Lo es también su batalla legal para que el mundo deje de usar ChatGPT, desarrollado por la empresa Open AI, la cual cofundó el 8 de diciembre de 2015.
Musk la abandonó en 2018 cuando acusó a su principal socio, Sam Altman, de usar esa herramienta con fines comerciales.
Al deteriorarse su relación con Open AI, Musk creó en 2023 la empresa xAI, que desarrolla tecnologías avanzadas de inteligencia artificial, incluyendo al chatbox Grok 3, para hacerles competencia directa a sus ex socios Bret Taylor, Adam D´Angelo, Sue Desmond-Hellmann, Zico Kolter, Paul M. Nakasone, Adebayo Ogunlesi, Larry Summers y por supuesto, a Sam Altman, quien vive a 45 minutos de San Francisco, en Palo Alto, donde precisamente anda Grupo DETONA.
Open AI pidió a la autoridad californiana que desestime las acciones legales emprendidas por Musk, alegando que se trata de un intento de acoso para beneficiar a su propia empresa xAI.
Musk aprovechó el foro que le dio Davos para proponer una reestructuración de Open AI y convertirla en una empresa lucrativa. Todo esto en medio de graves tensiones legales y financieras.
Pese a sus críticas, Musk continúa apoyando a Open AI, con miras a que -de ganar los juicios emprendidos en su contra- se quede al frente de la nueva estructura organizacional.
Los actuales directores se defienden diciendo que Open AI no está lucrando, pues lo que cobra por sus servicios es insignificante, considerando las cuantiosas inversiones en tecnología que implican su desarrollo actual y futuro.
Musk pidió a sus ex socios que anunciaran un compromiso inicial de financiamiento superior a 1,000 millones de dólares para Open AI.
Musk dijo en aquella ocasión lo siguiente: “Necesitamos 1,000 millones de dólares o sonará a caso perdido. Yo compensaré lo que no aporte el resto de los socios”.
Pero esta empresa solo ha recibido 45 millones de dólares del magnate y 90 millones de dólares de otros donantes.
Cajón Desastre:
- Mañana no habrá cambio de programa. Reportaremos desde Palo Alto, California, la cuna mundial de la tecnología, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Mary Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza.