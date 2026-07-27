Elon Musk, primer trillonario del Mundo, comenta sus posturas políticas y económicas sobre el futuro

+ Seguir en Seguir en Google
Tech
/
    Elon Musk, primer trillonario del Mundo, comenta sus posturas políticas y económicas sobre el futuro
    Confesó que a ratos considera la teoría de que el universo es una simulación alienígena, reconociendo lo insólito de sus propias acciones. EFE

En entrevista para The Economist, el dueño de Tesla y SpaceX habló sobre su perspectiva de la IA, sus creencias del futuro, así como de sus rencillas con el creador de ChatGPT

En una extensa entrevista para The Economist realizada el 23 de julio de 2026, Elon Musk dibujó un panorama del futuro donde la inteligencia artificial (IA) y la robótica transformarán en todos los aspectos a la economía global, destacando un mesianismo empresarial, de la mano con un pragmatismo utilitario, el poder de sus empresas, así como alianzas estratégicas con adversarios.

Admitió que la IA le provoca “del entusiasmo al terror”, pero opta por mantener un enfoque optimista que impulse sus proyectos en Tesla y SpaceX.

https://vanguardia.com.mx/dinero/oracle-pone-de-nervios-a-financieros-por-magnitud-de-endeudamiento-de-amazon-meta-microsoft-y-google-CB22451056

Consciente del peso geopolítico que ejerce a través de sus empresas y redes sociales (como X), reconoció haberse “dejado llevar” por la política estadounidense.

Mostró flexibilidad táctica al sugerir alianzas —incluso con rivales como Sam Altman— con tal de regular y asegurar el desarrollo tecnológico: “A fin de cuentas, si tenemos que hablar, hablaremos”, afirmó, añadiendo que ambos podrían tener que “dejar de lado nuestras diferencias personales por el bien del mundo”.

CREENCIAS DEL PRIMER TRILLONARIO DEL MUNDO

Musk compartió sus creencias de que en cinco años la IA superará la inteligencia humana combinada. Asimismo, en una década, la automatización masiva creará una “abundancia asombrosa” que volverá irrelevante el dinero, haciendo que el trabajo sea opcional y requiriendo un sistema de “renta alta universal”.

Comentó que cree que China podría liderar la carrera tecnológica debido a su capacidad energética y de producción robótica.

Auguró tensiones sociales severas e incluso guerras civiles en Europa como en Reino Unido por la afluencia de personas con ideas “antitéticas a las creencias occidentales”.

The Economist observó que sus predicciones/creencias merecen atención por su capacidad para influir en el escenario político internacional, aunque destacó sus contradicciones, su intransigencia y el riesgo que representa la enorme concentración de poder económico, tecnológico y político que posee.

Este artículo contó con la asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial para el procesamiento de datos y optimización de estructura. El contenido fue verificado, editado y avalado en su totalidad por el equipo editorial de Vanguardia MX bajo estándares humanos de calidad y veracidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ia
Tecnología

Personajes


Elon Musk

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Dale y dale

Dale y dale
true

Agotamiento laboral: un problema creciente
true

POLITICÓN: Tras caso Rocky, ¿necesita en verdad Coahuila una Fiscalía de Seres Sintientes?
Autoridades militares y alcaldes de la Región Sureste atestiguaron el relevo de mando realizado en las instalaciones del batallón.

Coahuila: asume Rey Ángel Rodríguez Alcocer el mando del 69 Batallón de Infantería
El otorgamiento de nuevas concesiones ocurre en un contexto de presión sobre los recursos hídricos y problemas de sobreexplotación

CONAGUA otorga nuevas concesiones en la sobreexplotada cuenca del Río Bravo pese a crisis hídrica
La tiradora de Saltillo igualó su récord centroamericano de 114 platos derribados durante la clasificación.

Gabriela Rodríguez cumple como abanderada y conquista el oro para México en Santo Domingo 2026; así va el medallero
Scott Gottlieb, aseguró que el cilantro y el perejil provenientes del centro de México figuran entre los productos que podrían estar relacionados con los contagios.

Ciclosporiasis... Cilantro y perejil mexicanos, los responsables del mayor brote en la historia, acusa ex director de la FDA
El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha abogado por la vía diplomática, pero el poder del político está siendo objeto de un escrutinio cada vez mayor.

Los líderes iraníes se enfrentan entre sí mientras los sectores más intransigentes presionan para que se extienda el conflicto