Elon Musk, primer trillonario del Mundo, comenta sus posturas políticas y económicas sobre el futuro

Admitió que la IA le provoca “del entusiasmo al terror”, pero opta por mantener un enfoque optimista que impulse sus proyectos en Tesla y SpaceX.

En una extensa entrevista para The Economist realizada el 23 de julio de 2026, Elon Musk dibujó un panorama del futuro donde la inteligencia artificial (IA) y la robótica transformarán en todos los aspectos a la economía global, destacando un mesianismo empresarial, de la mano con un pragmatismo utilitario, el poder de sus empresas, así como alianzas estratégicas con adversarios.

Consciente del peso geopolítico que ejerce a través de sus empresas y redes sociales (como X), reconoció haberse “dejado llevar” por la política estadounidense.

Mostró flexibilidad táctica al sugerir alianzas —incluso con rivales como Sam Altman— con tal de regular y asegurar el desarrollo tecnológico: “A fin de cuentas, si tenemos que hablar, hablaremos”, afirmó, añadiendo que ambos podrían tener que “dejar de lado nuestras diferencias personales por el bien del mundo”.

CREENCIAS DEL PRIMER TRILLONARIO DEL MUNDO

Musk compartió sus creencias de que en cinco años la IA superará la inteligencia humana combinada. Asimismo, en una década, la automatización masiva creará una “abundancia asombrosa” que volverá irrelevante el dinero, haciendo que el trabajo sea opcional y requiriendo un sistema de “renta alta universal”.

Comentó que cree que China podría liderar la carrera tecnológica debido a su capacidad energética y de producción robótica.

Auguró tensiones sociales severas e incluso guerras civiles en Europa como en Reino Unido por la afluencia de personas con ideas “antitéticas a las creencias occidentales”.

The Economist observó que sus predicciones/creencias merecen atención por su capacidad para influir en el escenario político internacional, aunque destacó sus contradicciones, su intransigencia y el riesgo que representa la enorme concentración de poder económico, tecnológico y político que posee.