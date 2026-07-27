Oracle pone de nervios a financieros por magnitud de endeudamiento de Amazon, Meta, Microsoft y Google

El gasto y endeudamiento de la IA siguen en aumento y un indicador de crédito del mercado de bonos de Oracle alcanzó su máximo histórico: los credit default swaps (CDS) a cinco años de Oracle —un tipo de seguro que los inversores pueden comprar para protegerse en caso de que una empresa impague su deuda— se dispararon a 2.12 puntos porcentuales por cada 100 mil dólares de deuda de Oracle a asegurar. Esto significa que cuesta unos 212 mil dólares al año asegurar 10 millones de dólares en bonos de Oracle contra un impago.

Los inversores del mercado de bonos están empezando a manifestar algo de nervios por la magnitud del endeudamiento y el gasto en centros de datos para la IA, causando preocupaciones que pueden llegar a importar porque pueden ser obstáculos de confianza para futuras inversiones en capital y signos de una tendencia más amplia. NO ES SOLO ORACLE: GIGANTES TECNOLÓGICOS APRIETAN SUS DEUDAS Incluso los gigantes tecnológicos —Meta, Amazon, Alphabet (Google), Microsoft, Apple— considerados más solventes han visto subir sus CDS, lo que sugiere una preocupación pequeña pero creciente sobre si no habrán abarcado más de lo que pueden apretar financieramente con su desenfrenado gasto de capital (capex).

Apple es la excepción que confirma la regla. El precio de su CDS es el más bajo entre sus pares de los titanes tecnológicos, un reflejo de que Wall Street ha aprendido a valorar su enfoque estratégico hacia la IA, el cual se apoya en su dominio en dispositivos y no en gastar cientos de miles de millones de dólares en desarrollo de IA. Esto ha llevado a considerar que las preocupaciones crediticias sobre las grandes empresas tecnológicas son pequeñas, sin embargo, es importante vigilarlas. MOODYS VE SOLIDEZ EN GIGANTES DE LA IA; OTROS VEN GASTO EXCESIVO SIN RETORNOS ”Las métricas crediticias siguen siendo muy sólidas para la mayoría de estas empresas”, escribieron los analistas del mercado de bonos de Moody’s Ratings en un informe la semana pasada. “Pero se está haciendo evidente un cambio material en la estructura de sus balances. Aunque se encuentran entre las empresas con más liquidez de la historia, el nivel actual de gasto ha impulsado un endeudamiento significativo”. Hasta el 22 de julio, cinco empresas —Alphabet (Google), Amazon, Meta, Microsoft y Oracle— habían recaudado casi 302 mil millones de dólares en los mercados mediante la venta de capital (creando nuevas acciones) y deuda (emitiendo bonos), según datos de S&P Global Market Intelligence. Un informe independiente de Goldman Sachs examinó las emisiones relacionadas con la IA en los mercados globales de préstamos y bonos corporativos, encontrando: ”489 mil millones de dólares en oferta relacionada con la IA en lo que va de año, muy por encima de nuestra estimación de 322 mil millones de dólares para todo el año 2025”. Este escenario de gasto drástico en IA, así como el aumento en el CDS de Oracle sugiere que al menos algunos inversores podrían estar pensando más detenidamente en los riesgos de tales inversiones, a medida que surge a diario nueva información sobre la escala y la rentabilidad potencial de este auge. Ya el experto financiero, Michael Burry, con base a información de Bloomberg manifestó este lunes 27 de julio de 2026 que los mayores inversores en IA (Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta, Oracle, Micron y Tesla) han sido el principal lastre para el S&P 500 por su participación porcentual en términos negativos debido a su gasto de capital desenfrenado.

En el mismo sentido, el periódico financiero Nikkei publicó una historia la semana pasada destacando que las principales empresas de IA (Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta, Oracle) podrían tener unos 1.65 billones de dólares en lo que la publicación japonesa calificó de “deudas ocultas”, tratándose de obligaciones fuera de balance —a menudo ciertos compromisos de arrendamiento— que, bajo las normas contables vigentes, pueden mantenerse fuera del balance general. Incluso Alphabet inquietó a algunos inversores al reportar su primer trimestre de 2026 con un flujo de caja libre negativo (dinero real que queda en la cuenta de banco) desde que salió a bolsa en 2004, en gran medida como resultado de su voraz gasto en IA. ALZA DE INTERÉS HARÍA MÁS CARA LA DEUDA DE LOS GIGANTES DE IA Las empresas que se endeudan para construir infraestructura de IA probablemente enfrentarán costes de interés al alza. En parte, esto se debe a las preocupaciones crediticias. Pero incluso si los inversores no tuvieran duda alguna sobre la solidez financiera de estas empresas, los costes de endeudamiento seguirían subiendo debido al reciente aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos Los costes de desarrollo de la IA ya son gigantescos y están subiendo claramente. Ahora, es probable que los costes de endeudamiento también sean más altos. Todo indica que esto promete añadir cierta “emoción” al escenario bursátil en algún momento. (Con información de Axios, Cassandra Unchained y Nikkei Asia)

Este artículo contó con la asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial para el procesamiento de datos y optimización de estructura. El contenido fue verificado, editado y avalado en su totalidad por el equipo editorial de Vanguardia MX bajo estándares humanos de calidad y veracidad.