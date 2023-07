Estamos usando los chatbots de IA de manera incorrecta; así debemos dirigirlos

Con el simple ajuste de aconsejar a los chatbots que trabajaran con datos específicos, estos generaron respuestas inteligibles y consejos útiles. En los últimos meses he pasado de ser un escéptico de la IA a un usuario entusiasta. Cuando me fui de viaje con un itinerario planificado por ChatGPT, todo salió bien porque las recomendaciones procedían de mis sitios web de viajes favoritos.

PLANEACIÓN DE COMIDAS

Chatbots como ChatGPT y Bard pueden escribir recetas que parecen buenas en teoría pero no funcionan en la práctica. En un experimento realizado en noviembre por la sección de Alimentación de The New York Times, uno de los primeros modelos de IA creó recetas para un menú de Acción de Gracias que incluía un pavo extremadamente seco y un pastel denso.

También obtuve resultados decepcionantes con las recetas de marisco generadas por IA. Pero eso cambió cuando experimenté con los complementos de ChatGPT, que son básicamente aplicaciones de terceros que funcionan con el chatbot. (Solo los suscriptores que pagan 20 dólares al mes por acceder a ChatGPT4, la última versión del chatbot, pueden utilizar los complementos, que se activan en el menú de configuración).

En el menú de complementos de ChatGPT, seleccioné Recetas sabrosas, que extrae datos del sitio web Tasty, propiedad de BuzzFeed, un conocido sitio de medios de comunicación. A continuación, le pedí al chatbot que elaborara un plan de comidas que incluyera platos de mariscos, carne picada de cerdo y guarniciones de verduras utilizando las recetas del sitio. El bot presentó un inspirador plan de comidas, que incluía banh mi (un sándwich de estilo vietnamita) con cerdo al limoncillo, tacos de tofu a la parrilla y pasta con todo lo que hay en el refrigerador; cada sugerencia de comida incluía un enlace a una receta de Tasty.

Para las recetas de otras publicaciones, utilicé Link Reader, un complemento que me permitía pegar un enlace web para generar planes de comidas con recetas de otros sitios fiables, como Serious Eats. El chatbot extraía datos de los sitios para crear planes de comidas y me decía que visitara los sitios web para leer las recetas. Me llevó más trabajo, pero fue mejor que un plan de comidas creado por la IA.