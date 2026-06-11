$!Google dedica Doodle al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México

Al ingresar al buscador, los usuarios encuentran una ilustración en la que la palabra Google aparece intervenida con elementos alusivos al futbol y referencias visuales vinculadas a México, una de las sedes del Mundial 2026 .

El inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 quedó reflejado este 11 de junio en la página principal del buscador Google, que presentó un Doodle especial con motivo del arranque del torneo de futbol más importante del mundo, celebrado por primera vez de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.

DOODLE DE GOOGLE DIRIGE A LA INFORMACIÓN MÁS IMPORTANTE DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA

Al hacer clic en el Doodle, los usuarios son redirigidos a resultados relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde se despliega información como calendario de partidos, grupos y encuentros iniciales del torneo.

De acuerdo con la FIFA, el arranque del Mundial marca el inicio de una edición que se desarrolla tras la designación de las tres sedes norteamericanas y que incluye a México en el partido inaugural.

MÉXICO INAUGURARÁ LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA CON PARTIDO CONTRA SUDÁFRICA

México participa en el encuentro inaugural frente a Sudáfrica, en un partido que evoca el antecedente de ambas selecciones en la Copa del Mundo de 2010, cuando coincidieron en fase de grupos.

La jornada inicial también contempla un partido en Guadalajara, donde se enfrentarán Corea del Sur y República Checa dentro del Grupo A.

En un mensaje previo al inicio del torneo, la FIFA señaló:

“La espera ha terminado. Han pasado casi ocho años desde que Canadá, México y Estados Unidos fueron escogidos para acoger la Copa Mundial de la FIFA 2026™, un evento mundial sin precedentes que dará comienzo este jueves 11 de junio”.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 es considerada la edición con mayor número de sedes en la historia del certamen, al realizarse en tres países de forma simultánea. El torneo está previsto para concentrar la atención de audiencias globales durante su desarrollo.