Google dedica Doodle al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México

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    Google dedica Doodle al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México
    El Doodle de Google por el Mundial 2026 destaca el inicio del torneo y dirige a información de partidos, calendario y sedes en México, EE. UU. y Canadá. VANGUARDIA

Google lanzó un Doodle por la Copa Mundial de la FIFA 2026 que redirige a resultados con calendario, grupos y partidos del torneo en México, EE. UU. y Canadá

El inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 quedó reflejado este 11 de junio en la página principal del buscador Google, que presentó un Doodle especial con motivo del arranque del torneo de futbol más importante del mundo, celebrado por primera vez de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.

Al ingresar al buscador, los usuarios encuentran una ilustración en la que la palabra Google aparece intervenida con elementos alusivos al futbol y referencias visuales vinculadas a México, una de las sedes del Mundial 2026.

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DOODLE DE GOOGLE DIRIGE A LA INFORMACIÓN MÁS IMPORTANTE DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA

Al hacer clic en el Doodle, los usuarios son redirigidos a resultados relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde se despliega información como calendario de partidos, grupos y encuentros iniciales del torneo.

De acuerdo con la FIFA, el arranque del Mundial marca el inicio de una edición que se desarrolla tras la designación de las tres sedes norteamericanas y que incluye a México en el partido inaugural.

MÉXICO INAUGURARÁ LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA CON PARTIDO CONTRA SUDÁFRICA

México participa en el encuentro inaugural frente a Sudáfrica, en un partido que evoca el antecedente de ambas selecciones en la Copa del Mundo de 2010, cuando coincidieron en fase de grupos.

La jornada inicial también contempla un partido en Guadalajara, donde se enfrentarán Corea del Sur y República Checa dentro del Grupo A.

En un mensaje previo al inicio del torneo, la FIFA señaló:

“La espera ha terminado. Han pasado casi ocho años desde que Canadá, México y Estados Unidos fueron escogidos para acoger la Copa Mundial de la FIFA 2026™, un evento mundial sin precedentes que dará comienzo este jueves 11 de junio”.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 es considerada la edición con mayor número de sedes en la historia del certamen, al realizarse en tres países de forma simultánea. El torneo está previsto para concentrar la atención de audiencias globales durante su desarrollo.

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QUÉ ES UN DOODLE DE GOOGLE

Los Doodles son modificaciones temporales del logotipo de Google que se utilizan para conmemorar fechas, eventos, aniversarios o figuras relevantes en distintos ámbitos.

De acuerdo con la compañía, el primer Doodle fue creado como un mensaje informativo por los fundadores Larry Page y Sergey Brin durante un periodo de vacaciones, y posteriormente evolucionó hasta convertirse en una práctica habitual para destacar acontecimientos culturales, científicos, sociales y deportivos.

En esta ocasión, el buscador dedicó su Doodle al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, uno de los eventos deportivos con mayor seguimiento a nivel internacional.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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