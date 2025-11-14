¡Hazaña!, Blue Origin logra capturar con éxito su cohete New Glenn tras despegue e iguala a SpaceX

Tech
/ 14 noviembre 2025
    ¡Hazaña!, Blue Origin logra capturar con éxito su cohete New Glenn tras despegue e iguala a SpaceX
    Un cohete New Glenn de Blue Origin despegó del Complejo de Lanzamiento 36 en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, Florida. Foto: AP/John Raoux

Este fue el segundo intento en la empresa espacial buscó lograr la reutilización de su propulsor

MIAMI- La empresa espacial Blue Origin, del fundador de Amazon, Jeff Bezos, logró aterrizar con éxito su cohete reutilizable New Glenn en una plataforma en el mar, tras el lanzamiento de la misión Escapade de la NASA a Marte, un hito solo antes logrado por SpaceX, de Elon Musk.

El lanzamiento de la misión Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (Escapade), integrada por dos satélites idénticos y transportada por un cohete de Blue Origin, tuvo lugar desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral (Florida) a las 15:55 hora local (19:55 GMT).

Este era la segunda ocasión en la que Blue Origin trataba de lograr la reutilización de su propulsor, después de que el vehículo fallase en su primer intento a principios del año.

$!El cohete New Glenn. El aterrizaje controlado de la primera etapa de este cohete sobre una plataforma marítima, permitirá su reutilización en futuras misiones espaciales.
El cohete New Glenn. El aterrizaje controlado de la primera etapa de este cohete sobre una plataforma marítima, permitirá su reutilización en futuras misiones espaciales. Foto: EFE/@JeffBezos

Tan solo SpaceX, fundada por el multimillonario Musk, había logrado hasta el momento este hito de las misiones espaciales con sus cohetes Falcon 9, e incluso con el enorme Starship.

La plataforma en la que Blue Origin logró este hito hoy estaba ubicada a varios cientos de kilómetros de la costa de Florida y sobre ella aterrizó la primera etapa del cohete, mientras la segunda va rumbo a Marte.

El New Glenn fue el cohete elegido para impulsar la misión Escapade de la NASA a Marte, que tiene el propósito de estudiar la interacción entre el viento solar y el campo magnético del planeta, lo que proporcionará a los científicos información esencial sobre cómo perdió su atmósfera.

Marte cuenta con una fina atmósfera, pero según las investigaciones de la NASA esta ha perdido gran parte de su densidad, lo que pudo provocar que el agua que entonces poseía el planeta pudo escapar al espacio.

La misión también permitirá a los científicos comprender mejor el clima espacial, lo que puede proteger a los astronautas y satélites mientras orbitan la Tierra y exploran el sistema solar.

Escapade, la misión formada por los satélites Gold y Blue, debía lanzarse el domingo, pero el mal tiempo lo impidió. Reprogramado para el miércoles, volvió a aplazarse debido a una tormenta solar.

Aunque el lanzamiento de este jueves fue interrumpido en un primer momento a apenas 20 segundos para el final de la cuenta regresiva , finalmente acabó realizándose tras un breve retraso.

Esta misión probará además un nuevo método para llegar a Marte. En lugar de utilizar la tradicional maniobra de transferencia de Hohmann, que restringe los lanzamientos a una ventana de pocas semanas cada 26 meses, la misión se dirigirá primero a un punto de Lagrange antes de poner rumbo al planeta rojo.

El hito logrado por el New Glenn acerca a Blue Origin en su competencia espacial con SpaceX, apenas un mes después de que el administrador interino de la NASA, Sean Duffy, afirmase que la empresa fundada por Musk se estaba retrasando para llegar a la Luna.

Duffy sugirió que el Gobierno abriría el contrato para enviar astronautas al satélite terrestre a otras empresas, lo que beneficiaría principalmente a Blue Origin.

EFE

