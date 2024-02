La FDA advierte a la población del uso de dispositivos inteligentes para medir el azúcar en sangre

El día 21 de febrero, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, realizó un comunicado acerca de los posibles riesgos de utilizar dispositivos inteligentes, como relojes o anillos, que aseguran medir los niveles de glucosa en la sangre.

De acuerdo con la FDA en su comunicado, no acreditó ningún dispositivo inteligente que tenga una de sus funciones, el medir la glucosa en la sangre sin la intervención de un examen médico. Así mismo, mencionaron que el uso de estos tipos de dispositivos puede conllevar mediciones inexactas del azúcar en la sangre.

‘Si tu atención médica depende de mediciones precisas de glucosa en sangre, habla con tu proveedor de atención médica sobre un dispositivo apropiado autorizado por la FDA para tus necesidades’, mencionaron la FDA en su comunicado.

Estos equipos no aprobados se distinguen de las apps de smartwatches (reloj inteligente) que presentan información de monitoreo continuo de glucosa, aprobadas por la FDA, que perforan la piel.

Sin embargo, la FDA no mencionó alguna marca específica, pero aseguran que los distribuidores de los dispositivos inteligentes no autorizados se promocionan con técnicas no invasivas, de esta forma ‘medirán’ la glucosa en la sangre sin la necesidad de pincharse el dedo o perforar la piel. De acuerdo con la agencia de gobierno de Estados Unidos, estos equipos no aprobados, no pueden medir directamente los niveles de glucosa.

‘La agencia está trabajando para asegurar que los fabricantes, distribuidores y vendedores no comercialicen ilegalmente relojes inteligentes o anillos inteligentes no autorizados que afirman medir los niveles de glucosa en sangre’, de acuerdo con la FDA en su comunicado.

De esta forma, la Administración de Alimentos y Medicamentos, recomienda a la población de no comprar estos dispositivos que aseguran funcionar. De igual manera, aconsejo a los proveedores de equipo médico a discutir los posibles riesgos de usar dispositivos no permitidos por la agencia de gobierno.