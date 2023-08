Microsoft venderán los derechos de transmisión de Activision a Ubisoft para cerrar acuerdo con la CMA

Si se concreta la compra de Activision, Ubisoft tendrá dicho contrato por 15 años. Con esto, Microsoft pretende demostrar su compromiso de atender las preocupaciones de las autoridades, al no tener el control exclusivo los términos de licencia de juegos de Activision Blizzard.

La CMA deberá revisar nuevamente el acuerdo, que Microsoft definió como “sutilmente diferente”, en un plazo no mayor de 90 días para emitir su respuesta final, siendo el 18 de octubre cuando se declarará si la compra se efectuará o no; en caso de que la CMA siga en desacuerdo, se podría abrir una Fase 2 para examinar el acuerdo en un proceso más largo.

El acuerdo tiene validez a nivel mundial, permitiendo que los nuevos títulos como ‘Call of Duty’, ‘Overwatch’ y ‘Diablo’ sean estrenados en servicios como PlayStation Plus, o Ubisoft+, antes de ofertarse en el Xbox Game Pass; a excepción de excepto por Bruselas, donde el acuerdo anterior ya había sido aceptado.

Los derechos de los juegos de Activision deberán ser licenciados desde Ubisoft para que Microsoft los pueda tener en su propia plataforma en la nube de Xbox fuera del Espacio Económico Europeo, informó la CMA.

LA CMA SE MANTIENE FIEL A SUS PRINCIPIOS

Sarah Cardell, directora ejecutiva del CMA señaló que el acuerdo sería examinado de cerca, incluyendo la búsqueda de opiniones terceras, por parte del sistema regulador de Reino Unido.

“Nuestro objetivo no ha cambiado: cualquier decisión futura sobre este nuevo acuerdo garantizará que el creciente mercado de juegos en la nube continúe beneficiándose de una competencia abierta y efectiva que impulse la innovación y la elección”, declaró en un comunicado.