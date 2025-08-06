Planea la NASA construir una base nuclear en la Luna como parte de su ‘carrera’ espacial con China

Tech
/ 6 agosto 2025
    Planea la NASA construir una base nuclear en la Luna como parte de su ‘carrera’ espacial con China
    Sean Duffy, administrador interino de la NASA y secretario de Transporte, explicó que la NASA planea construir un reactor nuclear de Estados Unidos en la Luna para que opere a partir de 2030. Foto: AP/Julia Demaree Nikhinson

COMPARTIR

TEMAS


Carrera
Luna

Localizaciones


Miami

Organizaciones


NASA

Se prevé que el reactor generará 100 kilovatios de energía, la cantidad de electricidad equivalente a la que requiere una casa de 2,000 pies cuadrados (casi 186 metros cuadrados) cada tercer día y medio

MIAMI- La NASA planea construir un reactor nuclear de Estados Unidos en la Luna para que opere a partir de 2030 como parte de la “carrera” espacial con China, expuso este martes Sean Duffy, administrador interino de la agencia especial estadounidense.

Duffy, quien también es secretario de Transporte en la actual Administración de Donald Trump, reconoció en una rueda de prensa la existencia del proyecto, que primero informó el medio Politico con base en un reporte interno de la NASA.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Histórica!, misión Artemis II llevará de nueva cuenta a astronautas a la Luna después de más de 50 años

Este no es un nuevo concepto, esto se ha discutido bajo Trump 1 (2017-2021), bajo (la presidencia de) Biden (2021-2025), pero estamos en la carrera hacia la Luna y en la carrera hacia la Luna con China, y para tener una base en la Luna necesitamos energía”, indicó el funcionario cuestionado por los medios.

El Gobierno de Estados Unidos ya ha “gastado cientos de millones de dólares estudiando” si es posible construir el reactor, aseveró Duffy, quien hará un anuncio oficial del tema más adelante.

El reactor generará 100 kilovatios de energía, la cantidad de electricidad equivalente a la que requiere una casa de 2.000 pies cuadrados (casi 186 metros cuadrados) cada tercer día y medio, describió el secretario.

Nos han dado instrucciones para empezar a desplegar nuestra tecnología, para movernos y hacer de esto una realidad”, indicó el funcionario.

El jefe de la NASA reconoció que no es “una tecnología enorme”, pero argumentó que la “energía es importante y, si se habla de sostener vida en la Luna y después ir a Marte, esta tecnología es críticamente importante”.

El funcionario enmarcó el proyecto dentro de la “carrera hacia el espacio” que ha impulsado Trump, quien en su primera gestión creó la Fuerza Espacial (Space Force) como parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Si vamos a involucrarnos en la carrera hacia la Luna, hacia Marte, tenemos que ponernos las pilas. Tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en ir a la Luna, que es lo que vamos a hacer”, comentó.

El director interino recordó que la NASA lanzará a inicios del próximo año la misión Artemis 2 para que cuatro astronautas den la vuelta a la Luna, mientras que Artemis 3 buscará que los tripulantes hagan un alunizaje y permanezcan seis días en el satélite, el doble de tiempo que el récord previo.

Después de ello, la NASA espera enviar insumos a la Luna para comenzar a construir una base, agregó.

Hay una cierta parte de la Luna que todo el mundo sabe que es la mejor. Tenemos hielo ahí, tenemos luz del Sol ahí, queremos llegar ahí primero y reclamarla para Estados Unidos”, manifestó.

Temas


Carrera
Luna

Localizaciones


Miami

Organizaciones


NASA

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Raúl Vera, obispo emérito de Saltillo, instó a la feligresía a trabajar por un mundo más justo y humano.

Saltillo: exhorta el obispo Raúl Vera a concluir la Fiesta del Santo Cristo reflexionando sobre el deber cristiano
Trabajadores en resistencia se apostaron desde temprana hora en el acceso de la planta 2 para impedir la salida de maquinaria industrial.

Exobreros de AHMSA frenan retiro de maquinaria en Monclova: ‘No sale nada hasta que nos paguen’
El IMSS exhorta a evitar el uso de medicamentos sin prescripción médica, pues pueden desencadenar complicaciones graves, especialmente en personas con enfermedades crónicas.

¡Cuidado! Automedicarse puede provocar desde úlceras o hasta la muerte: IMSS Coahuila
La prevención de una crisis emocional necesita una preparación conceptual y practica para tener una solución.

Coahuila: ¿Cómo identificar una crisis emocional y qué hacer para ayudar?
El alcalde recorrió el C2, que inició operaciones en etapa de prueba con 450 cámaras de vigilancia.

Carlos Villarreal refuerza la Policía de Monclova con 46 nuevos elementos y mandos
Ejecución al INE

Ejecución al INE
“Se dice que los ex dueños -los Ancira- quieren comprar la empresa con prestanombres y es algo que nos preocupa porque sería un golpe muy difícil para nosotros en tanto que nos han perjudicado esos empresarios. Y ahora que se vuelvan a quedar con la empresa, sería una burla y un golpe a las familias”, previno Julián Torres Ávalos.

Temen intento de compra de AHMSA por Ancira

¿Por qué Saltillo es una de las ciudades más importantes de México?

¿Por qué Saltillo es una de las ciudades más importantes de México?