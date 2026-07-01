Reparan astronautas de la NASA un brazo robótico de la EEI en caminata espacial de 7 horas

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    Reparan astronautas de la NASA un brazo robótico de la EEI en caminata espacial de 7 horas
    El astronauta Chris Williams realizando una caminata espacial para reparar el brazo robótico Canadarm2 en la Estación Espacial Internacional a 260 millas sobre la Tierra. EFE/NASA+
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por EFE

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Tras la reparación, el centro de control de la Agencia Espacial estadounidense en Houston volvió a encender el brazo y comprobó sus conexiones

MIAMI- Los astronautas estadounidenses de la NASA Chris Williams y Jessica Meir repararon este martes el brazo robótico de la Estación Espacial Internacional (EEI) en una caminata espacial de más de 7 horas.

Los dos tripulantes sustituyeron una articulación de la muñeca del brazo que falló el pasado 27 de mayo, cuando registró “un elevado consumo de corriente en el motor y no se movió de la manera esperada”, informó la agencia espacial de Estados Unidos en su transmisión en directo.

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Williams y Meir salieron al exterior del laboratorio orbital a las 8:20 horas del este de Estados Unidos (12:20 GMT), y dieron por concluido el paseo a las 15:40 (19:40 GMT), tras 7 horas y 20 minutos de trabajo.

Su tarea principal era retirar y cambiar esa pieza del ‘Canadarm2’, el brazo robótico que Canadá apoya a la estación en tareas de captura de naves de carga, mantenimiento y ensamblaje, caminatas espaciales e inspección general.

”Las reparaciones en sistemas robóticos, como el ‘Canadarm2’ son normales y previsibles tras más de 25 años de operaciones continuas, ya que el sistema fue diseñado teniendo en cuenta componentes reemplazables y un mantenimiento planificado”, aseguró la agencia.

Tras la reparación, el centro de control de la NASA en Houston volvió a encender el brazo y comprobó sus conexiones. En los próximos días, los controladores empezarán a moverlo para seguir verificando que opera con normalidad.

Para Williams, fue su segunda caminata espacial y para Meir, la quinta, y la número 280 en apoyo al montaje y el mantenimiento de la Estación Espacial Internacional, según la NASA.

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