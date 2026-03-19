Robot se descontrola durante show en restaurante de California (Video)

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Tech
/ 19 marzo 2026
    Robot se descontrola durante show en restaurante de California (Video)
    Personal del restaurante tuvo que intervenir para controlar a este robot humanoide. Especial

Humanoide provoca destrozos mientras interactuaba con comensales

El uso de robots humanoides continúa en expansión a nivel global, desde aplicaciones militares hasta su incorporación en procesos industriales y de servicio. Sin embargo, su integración en espacios cotidianos aún presenta fallas, como lo evidenció un incidente reciente ocurrido en un restaurante de California.

Un robot que realizaba una rutina de baile en un establecimiento de hot pot en San José se salió de control, provocando destrozos en el área donde interactuaba con comensales. El hecho quedó registrado en un video difundido en redes sociales, donde se observa al autómata derribar utensilios, romper platos y lanzar palillos mientras continuaba con movimientos erráticos.

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El robot portaba un delantal naranja con la frase “I’m good” (“Estoy bien”), lo que contrastó con la escena caótica que generó entre clientes y trabajadores del lugar.

Ante la situación, personal del restaurante intervino para intentar detenerlo. En las imágenes se aprecia a una empleada sujetándolo por la parte posterior mientras manipula su teléfono móvil, aparentemente en busca de controles dentro de la aplicación que permite operar al dispositivo.

Pese a los intentos iniciales, fue necesaria la participación de tres trabajadores para contener al robot, quienes incluso tuvieron que esquivar sus movimientos para evitar ser golpeados por sus brazos, manchados de salsa.

El episodio generó diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios lo calificaron como un hecho tanto cómico como preocupante. Entre los comentarios, destacó la crítica sobre la ausencia de un mecanismo físico de apagado de emergencia.

“¿Por qué no tiene un botón rojo para apagarlo? No debería dependerse de una aplicación para algo así”, cuestionó un internauta.

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De acuerdo con reportes, el incidente ocurrió durante un evento promocional relacionado con la película “Zootopia 2”, en una sucursal de la cadena Haidilao en el sur de California.

Haidilao forma parte de un grupo empresarial internacional que ha apostado por la automatización en sus operaciones, incluyendo el uso de robots para la preparación y servicio de alimentos.

Hasta el momento, la empresa no ha emitido una postura oficial sobre lo ocurrido. El caso se suma a otros episodios recientes que evidencian los retos técnicos y de seguridad en la implementación de robots humanoides en entornos públicos.

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