¿Necesita la Inteligencia Artificial un cuerpo para poder pensar como un humano?

Los expertos en robótica se preguntan si la inteligencia artificial (IA) necesitaría un cuerpo, para poder acercarse a la inteligencia humana, y, de ser así, de qué tipo de robot se trataría, señala la divulgadora Starre Vartan en la publicación New Atlas. Vartan destaca que se están empezando a ver “las fallas en los sistemas de IA más avanzados (y notablemente incorpóreos)”, a comprobar que la forma en que estos modelos “resuelven los problemas carece de lógica interna” y que en definitiva “no ‘piensan’ realmente como los humanos”. TE PUEDE INTERESAR: La IA transformará las empresas además de los trabajos En ese sentido, destaca las declaraciones de Nick Frosst, ex investigador de Google y cofundador de la plataforma de IA Cohere: “lo que estamos construyendo ahora son cosas que toman palabras y predicen la siguiente palabra más probable... Eso es muy diferente de lo que las personas hacemos”. HIPÓTESIS DE COGNICIÓN ENCARNADA Ahora los científicos se preguntan si la clave para desarrollar una IA similar a la inteligencia humana, capaz de adaptarse a los cambios de entorno, podría consistir en encarnarla en un cuerpo físico que le permita interactuar con el mundo real, percibir lo que le rodea y responder ante ello y que esté distribuida por todo ese organismo y no viva solamente en el cerebro. Esta es la idea central de la cognición encarnada, perspectiva según la cual los procesos de actuar, conocer, sentir y pensar no están separados, sino un solo proceso, que no es puramente una actividad mental abstracta, sino que está íntimamente ligado a la experiencia corporal y la interacción con el entorno. “Los cerebros siempre se han desarrollado en el contexto de un cuerpo que interactúa con el mundo para sobrevivir. No existe un éter algorítmico en el que surjan”, según explica Rolf Pfeifer, experto en ciencias de la computación y director del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Zúrich (Suiza),. MÁS CERCA DEL APRENDIZAJE HUMANO El tecnólogo Rafael Tamames, especialista en IA y en transformación digital, se muestra “en parte” de acuerdo con la hipótesis de la IA encarnada, asegura en una entrevista con EFE. “La hipótesis de la cognición encarnada, que plantea que una IA alcanzará una inteligencia similar a la humana solo si `vive´ dentro de un cuerpo que le permita interactuar físicamente con el mundo, en lugar de limitarse a un cerebro digital aislado, es una idea con mucho fundamento”, según Tamames.

Señala que “los seres humanos adquirimos nuestro sentido común y entendimiento básico del mundo gracias a la experiencia sensorial y motora directa desde la infancia”. “Un niño no necesita datos ni programación explícita para saber que un vaso caerá al suelo si se suelta en el aire; aprende esas reglas del mundo viviéndolo día a día”, enfatiza. LIMITACIONES DE LA IA INCORPÓREA “En cambio, las IA actuales (por muy avanzadas que sean en tareas específicas) carecen de ese conocimiento físico intuitivo, ya que solo aprenden de datos estáticos y no de una vivencia corporal. Por eso suelen fallar ante situaciones fuera de su entrenamiento o carecen de verdadero sentido común”, puntualiza. A juicio de Tamames “integrar la IA en un cuerpo con sensores y capacidad de acción le permitiría aprender de la experiencia de forma autónoma, generando su propio conocimiento sobre causa y efecto en el mundo real, algo que la acercaría más al aprendizaje humano”. TE PUEDE INTERESAR: La IA y el fin del tiempo “De hecho, expertos en IA señalan que avanzar hacia sistemas embebidos en el mundo físico es clave para superar las limitaciones de la inteligencia artificial actual y aproximarse a la inteligencia general humana”, asegura. VENTAJES DE LA IA PURAMENTE DIGITAL Sin embargo, “esto no significa que cualquier forma de inteligencia requiera un cuerpo físico. Una IA puramente digital puede sobresalir en tareas lógicas o de cálculo sin necesidad de un cuerpo. Hoy lo vemos en modelos que juegan al ajedrez o resuelven problemas matemáticos”, argumenta. “Esas inteligencias ‘incorpóreas’ carecen de entendimiento contextual del mundo físico. Para lograr una inteligencia versátil y adaptable como la humana, con sentido común, intuición física e incluso la capacidad de desarrollar consciencia o emociones, la interacción corpórea parece fundamental”, según Tamames.