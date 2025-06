¿Sabías que el Tratado del Espacio precisa que este no tiene dueño?

‘Moriré en Estados Unidos. No me voy a ninguna parte. Podría ir a Marte, pero será parte de Estados Unidos’, dijo recientemente Elon Musk, el asesor y amigo del presidente Donald Trump en un mitin político en Wisconsin. Las palabras del dueño de Tesla, el magnate más rico del mundo, que desde hace tiempo habla de colonizar el planeta rojo, impactan con el denominado Tratado del Espacio que desde que se firmó en 1967 manifiesta que el también conocido como ‘planeta azul’ no tiene dueño, no es de nadie y tiene normas que los estados que lo han ratificado deben cumplir, incluido Estados Unidos.

Pero ¿qué llevó a los países a acordar un Tratado para el Espacio y qué dice el tratado?.

EN PLENA CONQUISTA ESPACIAL

Inspirado en el Derecho del Mar, el oficialmente denominado ‘Tratado sobre los Principios que Deben Regir las Actividades de los Estados en la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre, incluso la Luna y Otros Cuerpos Celestes’, popularmente conocido como ‘Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre’, se firmó el 27 de enero de 1967 y entró en vigor el 10 de octubre de ese año.

Eran los prolegómenos de la llegada del hombre a la Luna que ocurriría dos años después, el 20 de julio de 1969, en plena Guerra Fría, cuando reinaba el temor de una guerra nuclear entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética y de que el conflicto armado se trasladara a la órbita de la Tierra por estar en ese momento ambas potencias entregadas a la conquista del espacio.

Sin embargo, los antecedentes del Tratado del Espacio se remontan a 1957, unos meses antes de que la URSS lanzara al espacio el Spuntik, el primer satélite artificial de la historia, que marcó el inicio de la carrera espacial.

El tratado, que el día de la firma se hizo por triplicado en Londres, Moscú y Washington, establece desde entonces los principios fundamentales del derecho espacial internacional, sin soberanía demarcada para el también conocido como ‘planeta azul’.

PROHIBIDAS LAS DEMANDAS DE SOBERANÍA

Aunque recoge la libertad de exploración, el Tratado establece que ni la Luna, ni ningún otro cuerpo celeste está sujeto a ‘apropiación por una demanda de soberanía, mediante el uso, la ocupación o por cualquier otro medio’.