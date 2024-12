Willow, la computación cuántica está más cerca tras otro avance de Google

Google dijo que su computadora cuántica, basada en un chip informático llamado Willow , necesitó menos de cinco minutos para realizar un cálculo matemático que una de las supercomputadoras más potentes del mundo no podría completar en 10 cuatrillones de años, un periodo de tiempo que supera la edad del universo conocido .

NUEVA YORK- En 2019, un equipo de investigadores de Google dijo que había construido una máquina capaz de realizar tareas que no eran posibles con las supercomputadoras tradicionales. Describieron esta máquina, llamada computadora cuántica, como un punto de inflexión en la evolución de la tecnología de la información.

El cálculo matemático realizado por la máquina de Google era una prueba diseñada únicamente para calibrar el progreso de la informática cuántica, no una tarea que pudiera ser útil en otros campos, como la medicina . Aunque los investigadores creen que las computadoras cuánticas harán que algún día las máquinas clásicas actuales parezcan arcaicas, la tecnología aún comete demasiados errores para ser realmente útil.

“ Cuando se concibió la computación cuántica, mucha gente, incluidos muchos líderes en este campo,pensó que nunca sería algo práctico ”, dijo Mikhail Lukin, profesor de física en Harvard y cofundador de la empresa emergente de computación cuántica QuEra. “ Lo que ha ocurrido en el último año demuestra que ya no es ciencia ficción ”.

Laboratorios del mundo académico, la industria y el gobierno han utilizado una amplia variedad de técnicas para construir estas máquinas, incluidos sistemas basados en partículas de luz o diminutas partículas cargadas atrapadas en campos electromagnéticos. Al igual que IBM e Intel, Google construye “qubits superconductores”, en los que ciertos metales se enfrían a temperaturas extremadamente bajas.

Con su última computadora superconductora, Google ha reclamado la “supremacía cuántica”, lo que significa que ha construido una máquina capaz de realizar tareas que van más allá de lo que puede hacer cualquier ordenador tradicional. Pero estas tareas son esotéricas. Implican la generación de números aleatorios que no necesariamente pueden aplicarse a aplicaciones prácticas, como el descubrimiento de fármacos.

Google y sus rivales siguen trabajando para conseguir lo que los científicos llaman “ventaja cuántica”, cuando un ordenador cuántico pueda acelerar el progreso de otros campos como la química y la inteligencia artificial o realizar tareas que las empresas o los consumidores consideren útiles. El problema es que las computadoras cuánticas siguen cometiendo demasiados errores.

Pero los científicos llevan casi tres décadas desarrollando técnicas, alucinantes en sí mismas, para sortear este problema. Ahora, Google ha demostrado que, a medida que aumenta el número de qubits, puede reducir exponencialmente el número de errores mediante complicados análisis.

Los expertos creen que solo es cuestión de tiempo que una computadora cuántica alcance su enorme potencial.

“La gente ya no duda de que se hará”, dijo Lukin. “La pregunta ahora es: ¿cuándo?”.

Cade Metz escribe sobre inteligencia artificial, coches autónomos, robótica, realidad virtual y otras áreas emergentes. c. 2024 The New York Times Company.

Por Cade Metz, The New York Times.