Wizards en polémica otra vez; Mana Crypt, Jeweled Lotus y Dockside Extortionist baneadas en Magic

El anuncio generó un increíble descontento, molestia e intriga entre sus jugadores, ya que no fue solo una, sino cuatro cartas baneadas , entre las que se encuentran:

Wizard of the coast enfrenta una nueva polémica, y es que el pasado 23 de septiembre decidió anunciar un nuevo baneo en varias de sus cartas para el formato Commander .

Al parecer, que esta clase de juegos ocurran ocasionalmente “está bien”, pero no debería ser común, es por eso que se tomó esta medida de baneo y reducir esta frecuencia, prohibiendo tres de las jugadas más ‘rampeadas’ del formato.

Jeweled Lotus : Otra carta que te puede dar cinco manas en el turno dos, Jeweled Lotus lo hace sin siquiera necesitar una buena mano. Aunque estás restringido en lo que puedes hacer con el maná, los comandantes de cuatro y cinco manas actualmente pueden tener un impacto significativo, a menudo robando cartas para compensar el maná de un solo uso, y habilidades defensivas como ward no pueden ser interactuadas tan temprano en el juego.

Dockside Extortionist : Dockside no es normalmente tan explosivo al inicio del juego como las otras dos cartas, pero aún puede generar maná positivo en el turno dos y empezar a generar Treasures sustanciales después de eso. Ha estado al borde durante años, y nos hemos abstenido de actuar en el pasado porque la carta se ha ajustado bien al nivel de poder de la mesa, pero es un contribuyente frecuente a los comienzos más agresivos de acumulación.

Parte del problema es la forma en que Nadu gana, donde toma mucho tiempo hacer secuencias no determinantes que no pueden acelerarse y que eventualmente podrían fallar.

Nadu, Winged Wisdom: Hay otra prohibición aquí, y es explosiva, pero de una manera diferente. Nadu ha sido expulsado de múltiples formatos hasta este momento, no es sorpresa que le hayamos dado un vistazo en Commander. A veces, cartas enormemente problemáticas en otros formatos (como Oko, o los compañeros) funcionan bien en Commander, pero nuestras observaciones de Nadu sugieren que su patrón de juego inherente va a causar problemas.

¿Y EL SOL RING?

Al ser una carta de ‘rampeo’ que proporciona 2 manas incoloros, pagando solo 1, es imposible no pensar en un posible baneo, pero el comité de reglas de Commander declaró “No vamos a prohibir Sol Ring y no tenemos intención de hacerlo”, aunque basándose en los criterios que han mencionado ellos mismos debería estar prohibida.