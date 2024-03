8 de marzo: ¿Qué significa para ti ser mujer?

El significado científico de mujer (del latín mulĭer, -ēris) es: un individuo humano de género femenino. Se distingue del varón por una serie de características biológicas como una estatura promedio menor, una cintura más delgada, caderas más anchas y una pelvis más amplia. También presenta diferencias en la distribución y cantidad de vello corporal y tejido adiposo. Además, sus genitales y desarrollo mamario difieren notablemente de los del varón, pero ¿qué significa para ti ser mujer? Eso es lo verdaderamente importante.

Cuando hice esta pregunta, comencé por responderla yo primero, y no miento, me conmovió mucho, porque sí, hay una definición biológica para responderla, pero no, no me conformó con eso, ya que mis abuelitas, mamá, hermana, sobrinas, suegra, Necha, tías, primas, psicóloga, amigas, compañeras de trabajo y conocidas son más que un individuo humano de género femenino. Ellas son mi red de apoyo, la fortaleza en momento de debilidad y la luz en medio de la oscuridad.

Para mí, Rebeca Gallardo, ser mujer es capacidad, resiliencia y poderío acumulado. Fuerza, nobleza, pasión y confianza. Valentía, amor, inteligencia y sabiduría. La habilidad de poder creer y crear. Para mí ser mujer es revolución, vida y luz. Transformación y metamorfosis; una mano amiga, un hogar, compañía, sororidad y solidaridad. Es ser brillo en la opacidad y sí, también es ser incomodidad a lo tradicional, a lo ya establecido y dicho, somos resistencia y unión. Ser mujer, es ser chingona, libertad y felicidad; vulnerabilidad, pero jamás dejarse ser vulnerada.

Ser mujer es la risa de mi Tita, la fortaleza y chingonería de mi mamá; la inocencia y libertad de mis sobrinas; la resiliencia de mi hermana, la sonrisa de Mamá Malis, el amor de mi suegra, el corazón de Necha, la sabiduría de mis tías, la loquera de mis primas, el empoderamiento de mis amigas, el abrazo cálido de Cati, el aprendizaje de mis colegas y mi crecimiento. Eso es ser mujer.

Para mi madrina, Lili Toral, ser mujer significa entrega, fortaleza, dedicación, emprendedora, cariñosa, guía, pilar importante en la familia, amante, luchadora, belleza en todos los aspectos, aunque algunos lo duden. Agradecimiento por lo que soy, por mi linaje, por mis ancestros mujeres que me han dejado un gran legado de amor y entrega. Que no importa cuántas veces caiga, soy chingona y me levanto las veces que sean necesario. Por mí, por mi hijo, por mi familia, soy mujer aguerrida a la vida, aunque a veces me dé pruebas difíciles. Bendecida por tener mujeres chingonas y hermosas a mi alrededor y eso me da más fortaleza para decir que amo ser mujer. Dicen que somos el sexo débil, pero mil veces hemos demostrado que somos mucho más fuertes que muchos.

Para mi prima, Berenice García, ser mujer es libertad, liderazgo, empoderamiento, fuerza, amor, así como creadora y formadora de vidas. Considero que incluso en la actualidad ser mujer es romper paradigmas para seguir logrando cambios positivos en nuestro mundo, demostrando día con día las diversas virtudes que cada una tiene y nos diferencia, pero a la vez nos hace tan iguales. Ser mujer también es ser paz, amor y refugio para nuestros seres amados. Pero también es guerra y alzar la voz cuándo somos pisoteadas, por ello libertad es una de las palabras que me gustaría que coincidieran mis iguales.