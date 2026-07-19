Actividades extracurriculares: fortalecen habilidades clave para el éxito profesional

Dentro de esta perspectiva, Francisco Javier Santoyo Gutiérrez, coordinador de deporte, cultura y responsabilidad social de la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, destacó a VANGUARDIA que la formación integral dentro de las aulas ya no es suficiente.

Estadísticas publicadas en The Harvard Crimson , periódico estudiantil de la Universidad de Harvard, concluyen que las diferentes actividades extracurriculares pueden formar personas íntegras, capaces y seguras de sí mismas.

Hay una verdad oculta en los perfiles de personas que se consideran exitosas: las habilidades que se adoptan durante su etapa de formación. Si bien las escuelas se encargan de la enseñanza de contenidos y conocimientos, esto no es lo que garantiza un éxito profesional. Entonces, es necesario decir que hay otro tipo de actividades que fortalecen las destrezas que se requieren para ello. Se trata de las actividades extracurriculares.

“Creo que los profesionistas exitosos deben tener habilidades que se logran a través de las actividades cocurriculares, deportivas o culturales, [...] las actividades extracurriculares, ya son parte importante para la formación de cualquier profesionista”.

Antes de adentrarnos de lleno en los beneficios de desarrollarse en este campo, esta casa editorial considera pertinente definir que las cocurriculares son cualquier actividad estructurada fuera de un plan escolar formal, si nos basamos en el concepto que presenta la Stamford American School. “Estas experiencias permiten a los estudiantes explorar sus intereses, desarrollar talentos y establecer relaciones sociales, al mismo tiempo que aprenden valiosas habilidades para la vida”, señala un artículo.

En la experiencia de Javier Santoyo, las y los jóvenes que logran integrar actividades que van desde el deporte hasta el arte, desarrollan un equilibrio emocional, gracias al cual reducen el estrés, fortalecen la autoestima, generan redes de apoyo y un sentido de pertenencia. Si nos enfocamos más allá de lo escolar, estas actividades extracurriculares también se vuelven experiencias que, incluso, podrían enriquecer los currículos que entran al mercado laboral, en opinión del experto.

Santoyo aconsejó: “lo primordial que yo recomendaría dentro de la labor de los padres, es el tener una comunicación con sus hijos. Aprender a conocer a nuestros hijos tiene mucho que ver con escucharlos, con saber cuáles son sus inquietudes, cuáles son los objetivos y hasta los antojos de las cosas que desean hacer. Así evitamos que estén en un lugar inadecuado”.

Las cocurriculares sí son un gasto: de tiempo, dinero y anímico. Pero también son una inversión a futuro. Desde su trinchera, el coordinador de la UVM se encarga de formar personas que sean capaces de transformar positivamente su entorno, su sociedad y su futuro.