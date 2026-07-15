¡Ya hay Calendario de la SEP 2026-2027!... esto son los días de descanso, vacaciones y consejo técnico para kínder, primaria y secundaria

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    ¡Ya hay Calendario de la SEP 2026-2027!... esto son los días de descanso, vacaciones y consejo técnico para kínder, primaria y secundaria
    La SEP dio a conocer el calendario escolar 2026-2027 para preescolar, primaria y secundaria, en el que se establecen las fechas de inicio y fin de clases. VANGUARDIA/ARCHIVO

La SEP publicó el calendario escolar 2026-2027 para educación básica. Conoce las fechas de inicio de clases, vacaciones, días feriados, Consejos Técnicos Escolares y entrega de calificaciones

La Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó el calendario escolar 2026-2027, documento que marca el desarrollo del próximo ciclo para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

El calendario ofrece una guía completa para familias, docentes y alumnos, ya que incluye el inicio y conclusión del ciclo escolar, los periodos vacacionales, los días de suspensión de actividades, las sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE) y las fechas destinadas a la entrega de calificaciones.

De acuerdo con la autoridad educativa, el calendario cumple con lo establecido en la Ley General de Educación, que señala que cada ciclo escolar debe contemplar un mínimo de 185 días efectivos de clases y un máximo de 200 días, garantizando el cumplimiento del programa académico nacional.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/es-oficial-sep-anuncia-fecha-del-regreso-a-clases-2026-2027-este-dia-de-agosto-regresaran-a-las-aulas-CC22134556

EL CICLO ESCOLAR COMENZARÁ EL 31 DE AGOSTO DE 2026

Según el calendario difundido por la SEP, el regreso a las aulas será el 31 de agosto de 2026, fecha en la que concluirá el periodo vacacional de verano y comenzarán las actividades escolares en todo el país.

Antes del inicio de clases, el personal docente contará con una semana adicional de actividades de organización y capacitación durante el mes de agosto, como parte de la preparación del nuevo ciclo escolar.

El fin del ciclo escolar quedó programado para el 9 de julio de 2027, por lo que estudiantes y maestros desarrollarán sus actividades académicas durante poco más de diez meses, siguiendo la planeación establecida por la autoridad educativa.

VACACIONES, DÍAS DE DESCANSO Y CONSEJOS TÉCNICOS

Uno de los apartados más consultados del calendario corresponde a los periodos vacacionales. Las vacaciones de invierno iniciarán el 21 de diciembre de 2026 y concluirán el 6 de enero de 2027, mientras que el receso de Semana Santa se llevará a cabo del 22 de marzo al 2 de abril de 2027.

En cuanto a los días de descanso obligatorio, el calendario contempla las siguientes fechas:

· 16 de septiembre de 2026, por el Día de la Independencia.

· 2 de noviembre, por el Día de Muertos.

· 16 de noviembre, en conmemoración de la Revolución Mexicana.

· 25 de diciembre, por Navidad.

· 1 de enero de 2027, por Año Nuevo.

· 6 de enero, por el Día de Reyes.

· 1 de febrero, por el aniversario de la Constitución Política.

· 15 de marzo, en conmemoración del natalicio de Benito Juárez.

· 5 de mayo, por la Batalla de Puebla.

La SEP también confirmó que las sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar (CTE) continuarán realizándose el último viernes de cada mes, por lo que en esas fechas se suspenderán las clases para los alumnos mientras el personal docente participa en actividades de planeación y evaluación.

CALIFICACIONES Y ORGANIZACIÓN DEL NUEVO CICLO

El calendario también establece tres periodos oficiales para la entrega de calificaciones durante el ciclo escolar.

La primera entrega está programada del 23 al 26 de noviembre de 2026; la segunda se realizará del 16 al 19 de marzo de 2027, mientras que la evaluación final tendrá lugar los días 8 y 9 de julio de 2027, prácticamente al cierre del ciclo.

Con la publicación de este calendario, padres de familia, estudiantes y escuelas cuentan con una planeación anticipada que permitirá organizar actividades académicas, familiares y administrativas durante el próximo año escolar. Además de las fechas de descanso, el documento incorpora las jornadas de capacitación para docentes y las actividades institucionales que forman parte de la organización del sistema educativo nacional.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sep-anuncia-que-la-escuela-es-nuestra-destina-22-mil-694-mdp-para-escuelas-en-2026-MC22133825

DATOS CURIOSOS

· El calendario escolar 2026-2027 será aplicable tanto en escuelas públicas como en planteles particulares incorporados al Sistema Educativo Nacional.

· Las sesiones del Consejo Técnico Escolar se mantienen el último viernes de cada mes, una práctica implementada desde hace varios ciclos escolares.

· El ciclo contempla dos periodos vacacionales principales: invierno y Semana Santa, además de diversos días de suspensión oficial.

· La Ley General de Educación establece que los calendarios escolares deben garantizar entre 185 y 200 días efectivos de clases.

· Las fechas de entrega de calificaciones se distribuyen en tres momentos del ciclo, permitiendo evaluar el avance académico de los estudiantes antes de concluir el año escolar.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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