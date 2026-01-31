Actividades extracurriculares que sí hacen diferencia

Vida
/ 31 enero 2026
    Actividades extracurriculares que sí hacen diferencia
    Las actividades extracurriculares ayudan a descubrir y desarrollar nuevas habilidades. FOTO: FREEPIK

Las actividades extracurriculares fortalecen habilidades sociales, emocionales y éticas clave para formar personas íntegras, resilientes y mejor preparadas para su futuro personal y profesional.

Elegir actividades extracurriculares no debería tratarse solo de “mantener ocupados” a niños y adolescentes. La verdadera pregunta es: ¿qué actividades realmente aportan a la formación de personas más íntegras, capaces y preparadas para el futuro?

Diversos estudios en educación y desarrollo humano coinciden en que las actividades extracurriculares bien elegidas pueden marcar una diferencia real en habilidades sociales, emocionales y cognitivas que acompañan a una persona durante toda su vida.

Deportes: disciplina, resiliencia y trabajo en equipo

La práctica deportiva regular no solo fortalece el cuerpo. Deportes individuales y de equipo enseñan constancia, manejo de la presión y respeto por reglas y compañeros. Aprender a ganar con humildad y a perder sin rendirse es una lección que impacta directamente en la vida adulta, tanto en el ámbito profesional como personal.

El juego es un formador de carácter dentro y fuera de la cancha. FOTO: FREEPIK

Artes: creatividad y expresión emocional

Música, teatro, danza o artes visuales ayudan a desarrollar sensibilidad, pensamiento creativo y autoconocimiento. Estas actividades fomentan la expresión emocional, mejoran la concentración y fortalecen la autoestima. Además, la práctica artística constante enseña paciencia y compromiso a largo plazo, habilidades clave en cualquier proyecto de vida.

La creación también es una forma de conocerse. FOTO: FREEPIK

Voluntariado: empatía y sentido social

El voluntariado es una de las actividades que más impacto tiene en la formación de un futuro íntegro. Participar en proyectos comunitarios permite entender realidades distintas, desarrollar empatía y asumir responsabilidad social. No se trata solo de “ayudar”, sino de aprender a convivir, escuchar y actuar con conciencia colectiva.

Ayudar transforma nutre tanto al que da como al que recibe. FOTO: FREEPIK

Clubes académicos y de debate: pensamiento crítico

Clubes de ciencias, lectura, robótica o debate estimulan la curiosidad intelectual y el pensamiento crítico. Estas actividades enseñan a investigar, argumentar, resolver problemas y defender ideas con respeto.

Pensar, cuestionar y dialogar abre horizontes. FOTO: FREEPIK

Liderazgo y emprendimiento: iniciativa y autonomía

Participar en consejos estudiantiles, modelos de emprendimiento o proyectos autogestionados impulsa habilidades de liderazgo, organización y toma de decisiones. Aprender a proponer ideas, coordinar equipos y asumir consecuencias fortalece la autonomía y la confianza personal, pilares de un futuro profesional saludable.

La iniciativa e innovación son la base del emprendimiento. FOTO: FREEPIK

¿Cuántas actividades son suficientes?

No se trata de acumular actividades, sino de elegir con intención. Una o dos actividades bien alineadas con los intereses y la personalidad suelen generar más beneficios que una agenda saturada. El equilibrio entre escuela, actividades y descanso es clave para un desarrollo sano.

Con información de American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, Organización Mundial de la Salud (OMS), UNESCO y World Economic Forum.

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

